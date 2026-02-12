Más Información

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

De las 84 presentaciones de en su tour, dos serán transmitidas en salas de cine internacionales, ofreciendo a los fanáticos una experiencia distinta sin necesidad de viajar ni gastar en boletos de avión.

El anuncio fue dado a conocer a través de Weverse, donde HYBE, la empresa representante del grupo surcoreano de K-pop, informó que el segundo concierto de la gira será desde Goyang, Corea del Sur, además de una transmisión especial desde Tokio, Japón.

BTS dará un concierto gratuito en su país, un día después del lanzamiento de su álbum Arirang. Foto: Instagram oficial.
BTS dará un concierto gratuito en su país, un día después del lanzamiento de su álbum Arirang. Foto: Instagram oficial.

¿Cuándo se transmitirán los conciertos en cines?

La colaboración entre Trafalgar Releasing, HYBE y BigHit señala que las transmisiones se realizarán en abril, adaptadas a los distintos husos horarios. Cada país proyectará los conciertos en dos funciones, para que los fans tengan más oportunidades de ver a su grupo favorito.

Lee también:

Los primeros dos conciertos oficiales de la gira se celebrarán en Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril, y en Tokio, el 18 de abril. Hasta el momento, los cines mexicanos no han confirmado ni dado detalles sobre las proyecciones.

Según la página oficial de Trafalgar Releasing, responsable de llevar al cine los conciertos de artistas como Taylor Swift, el diseño del escenario ofrecerá una experiencia inmersiva circular de 360 grados.

Regreso tras casi cuatro años

El regreso de BTS se da tras casi cuatro años de ausencia. El primer concierto del septeto tras su prolongado hiato será emitido por Netflix el 21 de marzo, en directo y a nivel global.

Lee también:

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, “Arirang”, en la emblemática plaza Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de Seúl.

“Arirang”, título que alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, es considerado un símbolo de identidad y unión nacional, reflejando la importancia cultural que el grupo busca transmitir con esta gira.

*Con información de EFE.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos". Fotos: AP

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos"

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte por cáncer. Foto: AP

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”. Foto: EFE /AFP

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente. Foto: AFP

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner ‘enciende’ las redes sociales al modelar ropa interior de Skims

[Publicidad]