se encuentra preparando una gira, en la que visitará algunos estados de la República. Entusiasmado, el joven cantante exhorta sus fans a adquirir boletos y coincidir en un encuentro íntimo. Sin embargo, en redes sociales, hay quienes afirman que el músico no tiene mucho qué ofrecer arriba del escenario.

Pese a que, para el joven músico, hacerse una carrera dentro de la industria no ha sido sencillo, por el peso de sus apellidos (hijo de Sergio Mayer Bretón y Bárbara Mori), sigue trabajando por dar a conocer su música.

De hecho, durante su participación en el reality de TV Azteca, "La granja VIP -en donde permaneció por 64 días-, fue franco al reconocer que, si había aceptado la invitación del programa, era porque lo veía como un recurso a dar a conocer lo mucho que le importa su música.

Lee también:

Es por eso que, ahora, a poco de iniciar el año mostró gran entusiasmo por la gira que emprenderá alrededor de la República; a partir del próximo mes de mayo, Mayer Mori se presentará en Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

¿Las reacciones en redes?, no han sido las esperadas pues, hay muchos usuarios que se encuentran cuestionándose cuál será el reportorio del músico, si todavía hoy, no tiene muchas canciones conocidas que presentar.

Además, aún hay muchas personas que siguen poniendo en duda sus capacidades y talento, pues creen que, si ha llegado a darse a conocer en el mundo del entretenimiento es sólo por la influencia de su padre, así como por el gran cariño que existe por la trayectoria como actriz de su madre.

Lee también:

Esto dicen algunos comentarios:

"¿Hay valientes que van a escuchar eso?, ¿o están pagando algún pecado?".

"Y este wey, ¿quién rayos es?".

"Ya pasó tu momento, ya se acabó ´La Granja´".

"Nadie quiere ver a ese mariguano".

