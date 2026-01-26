Más Información

Tres generaciones de poetas catalanas, en una antología

“Ya salimos a gritar, pero no nos escuchan”: Guadalupe Loaeza

El concierto de Harry Styles y los lentes oscuros de Macron, en los memes de la semana

México y las tres américas, un ensayo de Rafael Rojas

Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo: testimonio desde Indiana en la era Trump

Del año dorado al Anschluss trumpiano

Alfredo Adame sostiene que tanto su triunfo en La Granja VIP, como su vigencia en los medios de comunicación no se debe únicamente al apoyo de sus seguidores, sino también a la preparación y a la táctica que utiliza con sus contrincantes frente a las cámaras o durante competencias televisivas.

“A veces no necesito investigarlos. Simplemente, cuando viene la dinámica de que hablen de sus vidas, desde niños hasta hoy, y cuentan sus capítulos negros, pues de ahí agarro carnita y los hago pomada”, comparte el también actor.

Adame asegura también que con ciertas personas, como Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer, con quien convivió en el reality de TV Azteca, decidió no utilizar esa mecánica debido solo a la amistad que mantiene con su padre.

“Al hijo de Mayer le pude haber dicho un buen de cosas, le hubiera destrozado la vida con todo lo que sé. Se la perdoné porque Mayer es mi amigo”, confiesa.

Busca confrontar a detractores

El temperamento del conductor y DJ puede exponenciarse a través de espacios como “Freddy Show”, que en formato late night show se pudo ver en el matutino Venga la Alegría, en el que Adame quiso ajustar cuentas con personajes como Rey Grupero, Ferka, Janet Méndez y Pedro Prieto, quienes lo criticaron duramente durante su estancia La Granja VIP, reality que además ganó.

“’Freddy Show’ se convierte en una locura. A todo mundo le encanta, empezando por el outfit que llevaba, todo el vestuario, los temas que tocamos, y todo”, comenta.

A más de dos semanas de su estreno, TV Azteca no ha anunciado detalles oficiales sobre el futuro de la sección, situación que ha lo ha llevado a poner el proyecto a la venta, es decir, que está en búsqueda de un posible productor.

El también llamado Golden Boy asegura que el programa ya está en planes de grabación, aunque la televisora no se ha propuesto formalmente para concretar detalles.

“Tuvimos un acercamiento. Me gustaría que fuera con TV Azteca, porque ellos lo inventaron y ellos lo hicieron famoso. Si lo quiere una televisora, se lo damos en lata; si lo quiere producir otra, pues lo hacemos, como quieran”, explicó.

Adame también adelantó que tiene pláticas con cinco casas productoras para realizar este y otros proyectos; sino se concreta, podría producir él mismo sus contenidos en sociedad con un inversionista.

