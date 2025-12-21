La Granja VIP vivió su gran final este domingo, en la cual los últimos cinco granjeros que quedaban en competencia se enfrentaron a la decisión del público para saber cual de ellos se llevaría a casa el gran premio en efectivo.

Cabe señalar que la suma de dinero para el vencedor fue de 2 millones de pesos, claro, menos los impuestos que hay que cubrir, lo que dejó el acumulado de poco más de un millón ochocientos mil, una cantidad nada despreciable.

La noche arrancó con cinco participantes, pues, para quienes no estén al día, Alberto del Río "El Patrón”, fue el último eliminado previo a la gran final de La Granja VIP, por lo que solo quedaban en el set La Bea, Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gomez y Kim Shantal.

Uno a uno los granjeros fueron saliendo dependiendo de la votación del público, quedando registrados en la historia de este reality show como integrantes del podio que puede marcar el inicio de una marca que perdure por varios años.

Antes de conocer el orden de salida, una de las figuras más queridas por los televidentes y de los propios competidores partieron del que fue su hogar por 10 semanas, hablamos de la vaca Jacinta y su becerro recién nacido.

La primera en abandonar el set de grabaciones fue La Bea, seguida posteriormente por Kim Shantal, mientras que César Doroteo fue el que cerró la antesala del duelo final en el que se vieron las caras Alfredo Adame y Eleazar; cada uno de los eliminados fue recibiendo una moneda de reconocimiento con el número de finalista que obtuvo en esta gran final de La Granja VIP.

¿Quién ganó La Granja VIP?

Alfredo Adame fue el ganador de la primera edición de La Granja VIP, esto después de que el público le brindara los votos necesarios para imponerse a los otros cuatro granjeros que buscaban cerrar las puertas de los corrales y una ejército de drones dibujara su nombre en el cielo de la ciudad de México (CDMX).

Esta celebridad regresará a casa no solo con los casi dos millones de pesos del premio, pues, a lo largo de la gran final del reality show se entregaron otros regalos de patrocinadores como un celular OPPO Find X9 pro.

