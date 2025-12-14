Más Información

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

“Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros”: entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

Luisa Valenzuela: “Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido”

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

vivió suprevia a la gran final del reality show, en la que tres de los granjeros favoritos del público estaban en riesgo de abandonar el set de grabaciones a solo una semana de llevarse el premio en efectivo.

La competencia está cambiando rápidamente, pues, además de lo ya mencionado, para los próximos siete días ya no habrá capataz, ya que Adal Ramones anunció que esta figura ya no será necesaria, pero la habitación lujosa que ocupaba el encargado de tomar el rol se puso en disputa.

Las dos personas que se midieron para saber quién se quedaría con el jacuzzi y demás amenidades fueron los únicos dos granjeros que nunca la pudieron disfrutar, Eleazar Gómez y Kim Shantal.

Lee también

Tras completar la prueba que la producción de La Granja VIP dispuso para definir quién se quedaría con la habitación del capataz, ninguno de ellos logró acabar el juego, que consistía en equilibrar varias piezas sobre una viga, por lo que nadie tendrá la llave del cuarto.

Por otro lado, los tres nominados de la semana, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, tuvieron que pasar a la sala de eliminaciones para conocer a aquel que se quedará con el “reconocimiento” de ser el último en salir de la competencia previo a la gran final.

¿Quién fue el eliminado de hoy en La Granja VIP?

El eliminado de hoy, 14 de diciembre del 2025 en La Granja VIP dentro de la semifinal, fue Sergio Mayer Mori, quien tendrá que ver desde su casa cómo el resto de sus compañeros siguen en búsqueda de ser el vencedor de la competencia; aquí te dejamos la lista completa de finalistas:

Alfredo Adame

Alberto del Río

Kim Shantal

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Estos granjeros serán los que el próximo domingo 21 de diciembre se vean las caras en la gran final de La Granja VIP para ser aquel que se lleve los 2 millones de pesos que son el premio del reality show.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]