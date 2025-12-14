La Granja VIP vivió su última eliminación previa a la gran final del reality show, en la que tres de los granjeros favoritos del público estaban en riesgo de abandonar el set de grabaciones a solo una semana de llevarse el premio en efectivo.

La competencia está cambiando rápidamente, pues, además de lo ya mencionado, para los próximos siete días ya no habrá capataz, ya que Adal Ramones anunció que esta figura ya no será necesaria, pero la habitación lujosa que ocupaba el encargado de tomar el rol se puso en disputa.

Las dos personas que se midieron para saber quién se quedaría con el jacuzzi y demás amenidades fueron los únicos dos granjeros que nunca la pudieron disfrutar, Eleazar Gómez y Kim Shantal.

Tras completar la prueba que la producción de La Granja VIP dispuso para definir quién se quedaría con la habitación del capataz, ninguno de ellos logró acabar el juego, que consistía en equilibrar varias piezas sobre una viga, por lo que nadie tendrá la llave del cuarto.

Por otro lado, los tres nominados de la semana, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, tuvieron que pasar a la sala de eliminaciones para conocer a aquel que se quedará con el “reconocimiento” de ser el último en salir de la competencia previo a la gran final.

¿Quién fue el eliminado de hoy en La Granja VIP?

El eliminado de hoy, 14 de diciembre del 2025 en La Granja VIP dentro de la semifinal, fue Sergio Mayer Mori, quien tendrá que ver desde su casa cómo el resto de sus compañeros siguen en búsqueda de ser el vencedor de la competencia; aquí te dejamos la lista completa de finalistas:

Alfredo Adame

Alberto del Río

Kim Shantal

César Doroteo

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Estos granjeros serán los que el próximo domingo 21 de diciembre se vean las caras en la gran final de La Granja VIP para ser aquel que se lleve los 2 millones de pesos que son el premio del reality show.