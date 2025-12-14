Más Información

Jafar Panahi y el perdón punitivo, por Jorge Ayala Blanco

"Busco al animal salvaje que vive dentro de nosotros": entrevista a Pilar Quintana

Luisa Valenzuela: "Para mí, escribir es avanzar hacia lo desconocido"

El concierto de Bad Bunny y el inicio del maratón Guadalupe-Reyes, en los memes de la semana

"Dirimir la violencia de género con escritura": entrevista a Cristina Rivera Garza

¿Qué pasa con Baum?: fragmento de la nueva novela de Woody Allen

"" vive sus últimas horas antes de la gran del reality show; los granjeros tienen que sobrevivir una ronda más de eliminación para saber quienes llegaran al domingo final de la competencia y tener la posibilidad de llevarse a casa el gran premio.

Este domingo, 14 de diciembre, la convivencia parece tranquila entre todos, pues, han continuado realizando sus labores, entre ellos, el capataz, Alfredo Adame decidió limpiar el establo de Jacinta, la adorable vaca que por fin dio a luz a su becerro.

Tras la fiesta del sábado que sirvió tanto como despedida para el nominado que abandonara el set como a manera de posada, aquellos que han logrado contar con el apoyo del público se divirtieron con comida, bebida y las tradicionales piñatas.

Bea y Alberto del Rio han sido los protagonistas de las horas finales antes de la semifinal, con una broma que no salió como esperaban, pues “El Patrón” escondió la maleta de sus compañera en la carreta; sin embargo, ella la encontró rápidamente e hizo que la pusiera nuevamente en su lugar.

¿Quiénes son los nominados de "La Granja VIP"?

Los nominados de "La Granja VIP" en esta gran semifinal son tres, mismos que dependen del apoyo de sus fans para poder permanecer en la última semana de competencia y seguir con la esperanza de llevarse el gran premio en efectivo a sus casas, aquí te dejamos la lista completa:

César Doroteo

Sergio MAyer Mori

Eleazar Gómez

¿Cuándo es la final de "La Granja VIP"?

La gran final de "La Granja VIP México" será el próximo domingo 21 de diciembre del 2025, momento en el que uno de los granjeros que siguen en competencia podrá cerrar los establos y llegar a Navidad con un enorme premio en efectivo.

La recompensa para aquel que sea elegido por el público es de 2 millones de pesos brutos, lo que seria igual a cerca de 1.86 millones libres, esto debido a los impuestos que se deben pagar por recibir el dinero del reality show.

