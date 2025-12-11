Rosa María Noguerón afirma que no ha visto "La granja VIP", el reality de TV Azteca que ha sido comparado con "La casa de los famosos México" y, aunque, de acuerdo con sus declaraciones, no conoce el contenido del show, lo que sí expresó es que para emitir un programa, emitido las 24 horas del día -y no fallar en el intento-, se necesita experiencia, con la que -sugirió- no contaría la televisora del Ajusco.

Noguerón, mejor conocida como la productora de "LCDLFM", confesó que no ve a la competencia y que, de hecho, es rara la vez que sus redes sociales le sugieren clips del contenido de "La granja VIP" que, en su primera temporada, ha sido bien recibida por la audiencia.

"No, no la he visto, yo no la veo, no quisiera contaminarme, muy eventualmente me salen (clips) en redes sociales, pero puedo decirte que casi no", dijo a medios de comunicación.

Cuando Rosa María fue cuestionada acerca de las fallas técnicas que ha atravesado "La granja VIP", desde que comenzó sus emisiones, expresó que, a su parecer, uno de los elementos clave con los que se tiene que contar, cuando se produce un reality en vivo, es la experiencia, con la que considera que ella cuenta pues, antes de "LCDLFM", también produjo "Guerreros", un programa basado en retos de alto rendimiento físíco.

"Conocemos los riesgos de hacer un programa en vivo, si tú me dijeras por qué hago un programa en vivo, porque tengo muchas horas de vuelo, llevo muchos años haciendo programas en vivo, haber hecho ´Guerreros´ te da unas tablas impresionantes; es lo que te da la seguridad, la certeza", señaló.

También dio mérito a Endemol, la distribuidora de televisión internacional con la que está asociada Televisa.

"Nosotros somos un gran equipo, con gente muy calificada, de verdad, Endemol se las sabe de todas, todas, tiene gente muy profesional al frente de cada dirección de cámaras, cada camarógrafo, que manejan las cámaras robóticas, de verdad, es un equipo súpercompetente, llevamos muchos años haciendo este proyecto".

No dejó pasar desapercibido el hecho de que, ahora que TV Azteca lanza un reality en vivo (24/7), puede comprender la complejidad que supone que la emisión suceda sin ningún tipo de percance.

"Cuando no tienes las tablas y, antes de arrancar tu proyecto, te atreves a hablar y a juzgar al de la casa de enfrente, híjole, pues qué pena porque, después, se tiene que tragar sus palabras".

Con respecto a las críticas que Adal Ramones ha recibido en redes, por el estilo de su conducción, y que ha sido comparado directamente con el de Galilea Montijo, la productora prefirió hacer mutis, argumentando que no habla de lo que desconoce.

