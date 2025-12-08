Más Información

Anoche, en "", cuando dio a conocer que "el Patrón" sería sancionado y no, luego del pleito al que se enfrentaron, fue la única de los participantes que alzó la voz para mostrar su inconformidad. Sin embargo, el conductor no le permitió expresarse y ahora es él el que explica por qué.

"Ventaneando" entrevisó a Adal para conocer el motivo por el que no dejó terminar de hablar a Kim, quien indicó que le parecía injusto que Alberto del Río, mejor conocido como "el Patrón", fuera nominado automáticamente y no sancionaran de la misma forma a Eleazar, quien sólo recibió una llamada de advertencia.

Esto dijo la influencer:

"¿Por qué no mejor ya le dan el premio (a Eleazar) y nos vamos todos a nuestra casa?, pues sí, la verdad, me parece súperinjusto".

Lee también:

La joven argumentó que el comportamiento del actor es constantemente incómodo, sugiriendo que ejerce el acoso a sus compañeros, al escucharla hablar, Adal trató de detenerla pero, ella siguió con los señalamientos.

"Se la pasa acosándonos, no respeta el espacio personal, todo el tiempo tengo que sentir su baba aquí cuando está borracho, ¿nada de eso se le prohíbe?, tenemos cuatro días soportándolo, soportando su acoso, sus groserías, sus maldiciones...".

"Kim, Kim... Kim te pido, por favor, guardes silencio, este asunto era sólo para debatirse con ellos dos, solamente con ellos dos, Kim no es tu caso, no es tu momento, no estás tu contemplada en el panorama, voy a continuar, Kim, por favor... esta es la cuarta vez que te pido por favor..., necesito continuar", dijo el conductor.

En redes sociales, la reacción de Adal ha sido tomada a mal, pues muchos usuarios han interpretado como un acto de valentía que Shantal tomara la palabra, aunque se trató de que no lo hiciera, para mostrar su inconformidad, por lo que el conductor ya está recibiendo comentarios negativos en sus cuentas oficiales.

Ahora, Ramones explicó al programa que Pati Chapoy preside que, si trató de que la polémica no continuara fue, sencillamente, porque, como ocurre en un programa en vivo, los tiempos están contados y no podía extenderse más tiempo ya que, en el rato que restaba antes de que finalizara la emisión, aún tenía que conocerse quiénes se habían salvado y quién sería eliminado para, luego, recibirlo -en este caso a Fabiola Campomanes- en el estudio.

Lee también:

"Uno, hay que aclarar, es un programa en vivo, hay un guion prestablecido, hay minutos exactos y nos gana el tiempo, me toca poner el orden a mí, algunos les gusta... algunos no, pero... fuimos tendencia", dijo.

Además, aclaró que, aunque, a título personal, le parece bien que Kim defienda sus puntos, la resolución a la que llegó la producción es que era un asunto que sólo competía a los involucrados, es decir, a Eleazar y a "el Patrón", por lo que, de darle la palabra a la joven, tendría que haberséla dado a cada uno de los participantes.

"De repente dicen ´no dejaste hablar a Kim, ¿por qué no dejaste hablar a Kim?´, porque no era un debate, él tema era con ellos dos, pero Kim, obviamente, defendiendo lo que ella creái justo, comenzó a debatir porque si no todos tendrían el derecho de hablar; quiero que sepa el público que sí los leemos, sí los escuchamos", argumentó.

