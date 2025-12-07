Luego de un desencuentro a la hora de la comida, entre Eleazar Gómez y José Alberto Rodríguez "el Patrón", en el que el luchador le dijo al actor estar harto de él, la tensión aumentó a tal extremo que, al tratar de intimidar a Eleazar, el deportista tocó sus pantalones, lo que hizo explotar al público que, a través de redes, ya pide la expulsión del participante.

Durante el 24/7 de "La granja VIP", se pudo ver que, mientras Eleazar se encontraba sentado, terminando sus alimentos, "el Patrón" le expresó el hartazgo que le generaba tratar con él día a día, motivo por el que el actor le dio una sugerencia; que renunciara a la competencia.

"Por mí, te puedes encabr*nar todo lo que quieras, a mí me da exactamente lo mismo; si te levantaste de mal humor no es mi problema, es el tuyo, te puedes ir en el momento que quieras si no aguantas, te veo cansado", dijo Gómez.

Fue entonces que Rodríguez no sólo arremedó a su compañero, sino que comenzó a imitar su tono de voz con ironía, también simuló la manera en que Eleazar suele reírse.

"¿Te vas a volver a hacer pipí?, ¿te vas a volver a hacer pipí?, ven para que te hagas pipí", dijo insistentemente.

En ese momento, el actor se acercó a "Patrón" y, cuando estuvieron uno frente al otro, ambos alzaron el mentón en forma de amenaza. Sin embargo, ninguno de sus compañeros alrededor intervinieron; meintras, Kim Shantal y César Doroteo "Teo" reían y presenciaban la pelea.

"Si hiciera todo como tú de la ching*da y a medias...", dijo Rodríguez.

"Trabajo igual que todos", contestó molesto el actor.

"No trabajas igual que todos, te expongo, estoy hasta la madre de ti, ´vamos a hacerlo...´, pero bien mal porque todo lo hago de la ching*da, no sé martillar, no sé serruchar, no sé limpiar, no sé cocinar, pero hago como si supiera porque no sé nada, ´vamos a hacerlo... de la ching*da´", dijo simulando ser el propio Eleazar.

Así, Eleazar le aseguró que, si así lo deseaba, podía sacarlo la próxima semana y él, en cambio, llegaría a la final de la competencia.

"La siguiente semana te saco, lo verás", indicó Eleazar.

"Te voy a ching*r todo el día y no lo vas a aguantar", respondió el luchador.

"Si quieres ching*me todo el día", dijo el actor.

Pero fue cuando "el Patrón" volvió a mencionar el acto de micción para molestar al actor que se acercó un poco más a él y colocó una de sus manos en el pantalón de Gómez, cerca del área donde se zipper, lo que desató un enfrentamiento corporal.

"¿Ya te hiciste pipí?", repitió mientras lo tocaba.

"No me toques, cabr*n, eso es faltarme al respeto, no me toques", dijo Gómez.

Después usó su codo para alejar al "Patrón", quien lo empujó advirtiéndolo que él tampoco quería que lo tocase.

La reacción del público fue de indignación pues, a pesar de que hay algunos usuarios que justifican el actuar de "el Patrón", la mayoría pide que sea expulsado por su comportamiento.

"¿Qué?, ¿por qué lo toca así?, eso ya es falta, ¿no?, ¿no van a hacer nada @lagranjavipmx?"

"Expulsión para ´el Patrón´ya".

"Ya sáquenlo, abusa de sus habilidades de lucha y quiere intimidar a todos los que no le lamen las botas".

"´El Patrón´debería de ser expulsado por violento, una de las reglas de la casa es no tocarse".

"Se vio perfectamente el acoso de ´Patrón´, como tócó abajo a Eleazar y lo empujó, ¿eso está permitido?, hay que expulsarlo directametne".

