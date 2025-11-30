Más Información

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

“México es un país sagrado”: Alejandro Jodorowsky recibe la Medalla Bellas Artes

Hoy vivimos en un regimen "caprichoso y autoritario”, afirmó José Woldenberg

Ramírez-Suárez y la pasión loroncológica, por Jorge Ayala Blanco

"La poesía es la historia del alma": entrevista con Marco Antonio Campos

Con la eliminación de esta noche, y la salida de , se concluye la de "" y comienza la cuenta regresiva para la gran final; mientras el team "Muro" se fortalece, las alianzas del resto de participantes parecen perder estabilidad.

¿Los nominados de esta noche?, fueron Lis Vega, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame -nominado por sexta vez-.

Primer salvado de la noche

La primera persona salvada por el público, como explicó Adal Ramones, fue Alfredo Adame, quien ha mostrado que está en la preferencia del público.

Segundo salvado de la noche

Luego de que las votaciones fueran cerradas, se supo que Fabiola Campomanes volvería a la competeción; conmovida, hasta las lágrimas, mostró preocupación porque deseaba que ninguno de sus compañeros; Lis y Sergio, a los que es muy cercana, abandonen el reality.

¿Qué pasó durante la gala de este domingo, 30 de noviembre?

"Falsos", "trepadores" y "que les urge la fama" fue la forma en que Sergio describió a sus compañeros como reacción a su nominación pues, desde que comenzó la competencia, gracias a su estrategia, había permanecido invicto.

Videos de apoyo para los granjeros nominados

Victoria, sobrina de Lis, le envió un mensaje de apoyo, adviertiéndole -en rima-, que no dejara llevarse por las "mentiras" que le digan sus compañeros; Vega se conmovió al ver que la pequeña le enviaba un mensaje, ya que su hermana no quería que la menor apareciera en televisión.

Por su parte, Sofía, la hija de Fabiola, le recomendó, por medio de un clip, que siga jugando con la intuición, y no a través de la sensibilidad: "brilla como sólo tú sabes, reina de mi vida, aquí estoy, en todo momento".

"La Bronca", amiga de Alfredo Adame, le expresó el orgullo que siente por él y lo alentó a seguir dando todas sus energías frente a la contienda.

En el caso de Mayer Mori, Sebastián y Raúl, grandes amigos del joven músico, le dijeron que, afuera, su participación en el reality ha causado una "revolución".

La novedad de este domingo es que, por primera ocasión, no será cuatro los participantes que funjan como peones, sino sólo tres.

Enfrentamiento de "free style" entre Alfredo Adame y "el Patrón" se lleva la noche

Luego de que Alfredo Adame y "el Patrón" recibieran una clase de rap improvisado, mostraron sus habilidades durante la gala de esta noche, lo que ha sido muy comentado en las redes:

"Alfredo Adame ganador".

"´Patrón´denota ansiedad, Adame relajado".

"Las ansías de ´Patrón´ de querer humillar a Adame lo hicieron verse sin gracia, el entusiasmo de Adame, para mí, lo hace ganador".

"Adame todavía se defendió y sí rimaban las cosas, que decía el otro sólo vulgar y ardido".

"Adame el verdadero patrón".

"´El Patrón, viejo corriente y vulgar, fuera".

Los tres peones de la semana

César Doroteo: con cinco puntos.

Dúo dinámico: empate de cuatro puntos, entre Adame y Eleazar.

