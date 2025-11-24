La sexta gala de eliminación de ‘La Granja VIP’ se llevó a cabo la noche de este domingo en medio de un choque entre César Doroteo y Eleazar Gómez, que desde el primer día se vió su mutua incomodidad, la cual fue más evidente esta semana, donde resultó ser Kike Maygoitia el sexto eliminado.

En esta ocasión llegaron a la gala del fin de semana cinco granjeros nominados, luego de la doble traición, en la semana 6 del reality show, Kim Shantal, Kike Maygoitia, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo ‘Teo, fueron los nominados esta semana.

Los primeros en regresar a la granja fueron Alfredo, uno de los contendientes más fuertes en popularidad fuera del reality y César, el resto se quedaron para realizar la dinámica de los videos o post virales, previa a la expulsión.

Con la expulsión de Mayagoitia, Kim y Eleazar regresaron al interior de La Granja para estar una semana más en las actividades del reality show.

Previamente y como es costumbre los nominados recibieron al inicio de la gala un mensaje de sus seres queridos, familiares y amigos, que mandaron sus mejores deseos a los participantes.

Luego de la salvación de Sergio Mayer Mori, decidió subir a la placa a Eleazar Gómez, apodado el ‘eterno’ dentro del reality, y a consecuencia del cambio de reglas anunciado por Adal Ramones, él también puso en riesgo a César Doroteo.

Una de las sorpresas de la noche corrió por parte de Sergio, quien dedicó una canción a su hija Mila. Al gual que el reencuentro de Kike con sus hijos en el entrevistadero, luego de revelar que el participo en secreto en una dinámica de hurto de peretnencias, un par de momentos repletos de ternura.

Esta noche de Gala de eliminación, Ramones adelantó que uno de los cambios de esta noche será la incorporación de otra regla, esta sería que los peones actuales no podrán ser elegidos para ser peones la siguiente semana, cosa que pondrá alegre al también ‘eterno peón’ Eleazar Gómez.

Antes de saber el resultado de la eliminación se realizó la primera parte de la vocación para los peones de esta semana, los peones que quedaron para la séptima semana fueron Fabiola Campomanes, Kim Shantal, Sergio Mayer Mori y Alberto del Rio ‘El Patrón’.

El lado humorístico llegó con la presentación de los momentos de telenovela, que hicieron los granjeros, donde exploraron sus dotes histriónicas y les sirvió principalmente como distractor y hasta para limar un poco de asperezas.

El corazón granero, llegó con Eleazar que recordó su periodo donde fue detenido por seis meses en prisión a consecuencia de violencia contras su pareja, la frustración que sintió al interior de la cárcel, y momento en que aseguró que le ha costado poder confiar luego de esta situación.

Otra de las sorpresas fue el anuncio que que vivirán por una semana en un granja antigua, sin comodidades como la electricidad, salvo el refrigerador, ni en la limpieza ni en la cocina, ni en huso personal, además todos se bañaran en la regadera al aire libre.