El luchador mexicano y ex estrella de la WWE, Alberto del Río, también conocido en el ring como “El Patrón”, ofreció recientemente su versión sobre el incidente violento que protagonizó en el programa matutino Venga la Alegría, donde destruyó parte del foro durante su participación.

En "La Granja VIP", Del Río habló acerca de lo que sucedió aquel día y aclaró que él desconocía que los conductores y el público presente no habían sido informados del plan, lo que generó confusión entre los televidentes y la producción.

El luchador explicó que, antes de entrar al foro de Venga la Alegría, dio instrucciones claras para garantizar la seguridad de todos los involucrados:

“Me bajaron y estaba el Kike (Mayagoitia) y todos haciendo otro segmento. Y yo: ‘Ok, mire, aquí necesito así y así, y voy a hacer pa' allá y voy a mover...’. O sea, para que no se lastimara nadie en el momento que si yo giraba o jalaba o algo”.

Sin embargo, la producción aparentemente no comunicó esas instrucciones al equipo del matutino ni al público, lo que generó sorpresa y pánico en el momento de la acción. Incluso su amigo, el conductor Kike Mayagoitia, no sabía lo que iba a pasar: “Imagínate, el Kike es mi amigo y ni él sabía. Entonces, esa fue la cosa”.

El detonante del altercado, según Del Río, fue la aparición de El Vikingo, padre de su rival en el ring, hecho que consideró “una falta de respeto”. Al verlo, no pudo controlar su personaje: empujó a miembros del staff, pateó al Vikingo Padre cuando estaba en el piso y, antes de salir, arrojó una mesa en señal de molestia.

El caos fue tal que la producción tuvo que mandar a un corte comercial de inmediato, además de atender al padre del oponente, quien se encontraba retorciéndose tras la agresión.

Alberto del Río insistió en que nada fue improvisado: “Ese segmento se armó”, dijo. “Yo les dije… para que tengan seguridad”. No obstante, lamentó que la sorpresa que generó en la audiencia y los conductores no fuera parte del guion original.