” continúa generando expectativa entre los televidentes. Esta vez, la producción de TV Azteca confirmó al quinto participante oficial: Alberto del Río “El Patrón”, famoso luchador mexicano, quien se sumará al nuevo reality show de la televisora.

El anuncio sorprendió a los fans del programa, quienes esperan con ansias ver cómo el reconocido deportista pondrá en aprietos a sus compañeros.

La emisión promete mantener a la audiencia pendiente cada domingo con pruebas extremas, drama y convivencia al límite.

¿Quién es Alberto del Río?

José Alberto Rodríguez Chucuan, mejor conocido como Alberto del Río, nació en San Luis Potosí en 1977 en el seno de una familia de luchadores. Es hijo de la leyenda "Dos Caras", lo que marcó su camino en el mundo del pancracio.

Su salto a la fama internacional llegó al unirse a la WWE, donde adoptó el personaje de “Alberto del Río” y conquistó varios títulos mundiales, entre ellos el WWE Championship y el World Heavyweight Championship.

FOTO: ESPECIAL - Alberto del Río ya firmó con WWE
FOTO: ESPECIAL - Alberto del Río ya firmó con WWE

Además de su carrera en el cuadrilátero, ha trabajado en promotoras independientes y proyectos televisivos.

Su carácter fuerte y su personalidad polémica incluso lo han llevado a enfrentarse con producciones como “Venga la Alegría”.

Otros famosos confirmados para “La Granja VIP”

El reality suma ya un elenco que incluye a Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y Sandra Itzel. Durante diez semanas, los participantes vivirán aislados del mundo exterior, en un entorno rural donde deberán cosechar, ordeñar y cuidar animales.

Además, enfrentarán pruebas físicas que pondrán a prueba su resistencia y capacidad de trabajo en equipo.

Con un reparto variado y competitivo, el reality show busca conquistar a la audiencia mostrando no solo el drama y las competencias, sino también las personalidades que harán vibrar a los fans del reality.

” comenzará su emisión el próximo domingo 12 de octubre a través de la señal de Azteca Uno a las 7:00 de la noche.

