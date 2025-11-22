La hija que tienen en común Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, llamada Mila, no se hizo presente en "La granja VIP" a pesar de Mori, quien está recluido en ese reality, deseaba verla o tener algún contacto con ella por su cumpleaños número nueve.

La decisión fue de la mamá de la menor, la modelo brasileña, quien a través de un comunicado explicó por qué decidió que Mila no participara en "La granja VIP", entre los motivos, asegura, está el respeto a su hija por las afirmaciones falsas e inapropiadas que se han realizado.

"Por respeto a mi hija y ante las declaraciones que se han realizado, incluyendo afirmaciones falsas e inapropiadas, he tomado la decisión de que no participará en el reality. De igual forma, no realizará ningún tipo de video ni contenido solicitado por la producción, ni cualquier otra actividad de carácter similar", se lee.

Afirmó que dicha decisión la tomó ella en su calidad de madre, sin haber recibido ningún tipo de influencia.

"No he recibido influencia ni solicitudes por parte de terceros. Esta decisión ha sido tomada de manera autónoma y exclusiva por mí, en mi calidad de madre".

Lee también: Sergio Mayer aplaude actitud de su hijo Sergio Mayer Mori: "es igual de soberbio que yo porque somos chingones"

Mila acompañó a su papá Mayer Mori cuando éste ingresó a "La granja VIP", iba en compañía de su abuelo Sergio Mayer, quien se mostró en contra de la decisión de Natalia, con quien ha mantenido una relación de altas y bajas.

"Para quienes preguntan si estará Mila con su papá el día de hoy por el día de su cumpleaños, ahí está la respuesta. No importa lo que la niña quiera", expresó.

Natália Subtil argumenta por qué no deja participar a su hija Mila en "La granja VIP", y Sergio Mayer reacciona.

Mila Mayer Subtil nació el 21 de noviembre de 2016, y aunque el hijo de Sergio Mayer se mantuvo en silencio durante mucho tiempo, previo a su ingreso a "La granja VIP" habló sobre lo mal que la pasó tras enterarse de que sería papá siendo menor de edad.

Dentro del reality, Mayer Mori ha contado algunos detalles sobre esa etapa complicada en su vida.

"Se salió de la casa y lo primero que hizo (Natalia) fue ir a una revista amarillista y decir 'este wey me embarazó, me sacó de la casa', cuando yo era el menor de edad", contó; a pesar de lo difícil que fue para él en un principio, ha reiterado que ama profundamente a su hija y que desea ser una mejor persona para ella.

Lee también: "Yo era el menor de edad": Sergio Mayer Mori cuenta su versión de la historia con Natália Subtil, la mamá de su hija

rad