Sergio Mayer Mori pasó el Día del Padre en redes sociales, donde acusó públicamente a Natália Subtil, madre de su hija Mila, de impedirle el contacto con la menor.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori publicó, en sus historias de Instagram, capturas de pantalla de una conversación con su expareja en la que le pide ver a la pequeña para pasar el día juntos; sin embargo, los mensajes nunca fueron respondidos.

Esta situación molestó tanto al actor, que decidió dejar de lado la privacidad con la que ha manejado el tema y evidenciar a la modelo brasileña: “Ni siquiera para el Día del Padre... creo que es momento de que vean qué tipo de madre es esta mujer”, escribió.

El actor mostró las conversaciones con su expareja. Foto: Captura de pantalla.

En un segundo post, Mayer Mori aseguró que, aunque ha guardado silencio durante casi una década; la distancia que ha puesto Subtil entre él y la pequeña Mila ha cambiado todo el panorama.

Y es que, según el también cantante, Natália no sólo lo ha alejado deliberadamente de su hija, sino que ha causado un deterioro en la relación que tenía con la niña, además de afectar sus derechos.

“El comportamiento de esta señora ya empieza a permear en Mila y en su relación conmigo. Una relación hermosa y llena de amor, que está siendo limitada a propósito".

Asimismo, aprovechó para dirigirse directamente a Subtil y pedirle que no interponga sus intereses sobre los de la pequeña:

"Mila tiene derecho de ver y estar con su papá. Es una lástima que tú solita has empujado esta situación a un límite que ya no te va a favorecer, porque no me voy a quedar callado. Menos si estás poniendo tus malas intenciones sobre los derechos de Mila", agregó.

Por último pidió justicia para su hija y prometió que luchará por ella: "Te amo Mila y voy a pelear por nosotros".

En otro mensaje, acusó a la brasileña de afectar la relación que tiene con su hija. Foto: Captura de pantalla.

El conflicto entre la expareja no es nuevo, de hecho se remonta al nacimiento de la menor, pero se ha reactivado con fuerza en los últimos días; especialmente después de que en el podcast "Políticamente Imprudente", conducido por el propio Sergio Mayer, el joven actor revelara detalles sobre su relación con Subtil.

Anteriormente, la brasileña lanzó un comunicado en el que aseguraba que Mayer Mori se ha mantenido alejado de la niña durante todo este tiempo y que la decisión de restringir el contacto fue, únicamente, para protegerla.

