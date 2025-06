Cuando Sergio Mayer conoció a la brasileña Natália Subtil no le dio buena espina, ella actuaba en la película "Un padre no tan padre" junto a su hijo Sergio Mayer Mori, de entonces 17 años; Natalia estaba aún casada y tenía 28 años. Mayer no se equivocó, y al mes su hijo lo llamó por teléfono para darle la noticia de que se convertiría en abuelo.

Para el hijo de Bárbara Mori, Natália debió quedarse callada como él lo ha hecho hasta ahora, pues dice, que su silencio ha sido para no dañar a su hija Mila, actualmente de ocho años.

Entre Mayer Mori y Natália existió una breve relación que dio como resultado un embarazo de la actriz, quien según declaraciones de los Mayer, "se fue a divorciar estando embarazada"; el exintegrante de "Sólo para mujeres" condena que cuando se hizo público el asunto, que además ella ventiló en una revista, la gente condenó a su hijo, decían: "que responda como hombre", pero pocos se percataron de que se trató del delito de estupro.

El estupro es un delito sexual que ocurre cuando un adulto mantiene relaciones sexuales con una persona menor de edad, pero que ya ha superado la infancia (adolescente), obteniendo su consentimiento mediante engaño, seducción, abuso de poder, manipulación psicológica o aprovechándose de una situación de superioridad o dependencia.

¿Cómo reaccionó Mayer Mori al enterarse que sería papá a los 17?

Mayer Mori dejó claro en el podcast "Sergio Mayer es: Políticamente imprudente", que no quería que el día de mañana su hija viera el video y piense que él no la quería, sin embargo sí se trasladó a ese momento y a cómo vivió la noticia entonces.

"Fue una reacción desde el miedo, le dije '¿cómo?', apenas estaba empezando a hacer mi primera película; no estaba en mis planes; hoy irónicamente agradezco todo lo que ha hecho Natália, hoy puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa".

Sergio Mayer recordó que la situación afectó tanto a su hijo que ni siquiera fue al estreno de la película en la que era el protagonista joven .

Mayer aseguró que Natália retoma el tema de su relación con su hijo en cada entrevista que le hacen porque quiere entrar a "La casa de los famosos", y sabe que hablando de esa relación podría ser considerada.

Los Mayer coincidieron con que han pasado por alto los comentarios de Natália por amor y empatía con Mila.

Mencionaron que Natália sólo habla de los momentos negativos de aquel momento, pero no menciona que la familia le abrió las puertas para que viviera con ellos, el propio Mayer Mori menciona que vivieron juntos un tiempo, incluso, que ella fue a vender la noticia de su embarazo a una revista y luego regresó a dormir con él; ella ha dicho que la nota la vendieron los Mayer.

"¡En qué cabeza cabe, yo no quería ser papá!; ese fue el día que empezó la pesadilla, ahí fue el madrazo de realidad, le dije 'no quiero ser papá', me dijo 'bueno, me voy a Brasil y la tengo allá sola' y le dije 'no quiero ser papá pero quiero estar ahí, no quiero que mi hija a los 20 años me diga hola. cómo estás, mucho gusto'", contó el actor de "Rebelde".

Incluso le sugirió a Natália que si quería ser madre lo tuviera con su entonces marido y no con él.

"Tenlo con tu esposo si quieres ser mamá", fue lo que le dijo Mayer Mori al sincerarse sobre que a sus 17 años no quería ser padre.

El hijo de Sergio Mayer dijo que Natália difamó mucho y distorsionó la realidad, pues aseguró que Mori la corrió de su casa y la bloqueó de wats, cosas que no ocurrieron.

Padre e hijo reconocieron que Natália Subtil ha hecho muy buen trabajo con la menor Milay que los abuelos, tanto Sergio M ayer, como Bárara Mori apoyan por convicción económicamente a Natalia; el papá de Mila lo hace cuando tiene trabajo, pero admite que no siempre ha dado ayuda ni se ha hecho responsable.

Sergio Mayer espera que a su hijo le vaya bien en el trabajo y en su faceta como cantante, pues ya tiene una obligación llamada Mila y ya no es un niño de 17 años.

Pese a ello, admite que nunca le pareció que Natália Subtil dejara mal parado a su hijo, y éste se mantuviera en silencio, sin defenderse ni dar su versión de los hechos.

"¿Qué esperaba? yo veía a mi hijo de 17 años con una señora casada de 28 años, ella decía que tú estabas detrás de ella, eso no está padre, y te dije 'cuidado que va a pasar esto', y en menos de un mes pasó lo que yo decía", recordó Sergio Mayer.

