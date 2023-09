Mila, la más feliz de que su mamá Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori hagan las pases

Hace una semanas, Sergio Mayer Mori sorprendió a la prensa cuando se expresó de Natalia Subtil como nunca antes lo había hecho, agradeciéndole por ser la gran madre que ha sido para Mila, la hija que comparten, debido a que, en el pasado, habían tenido muchos problemas a raíz de las diferencias que tenían sobre la crianza de la pequeña, sin embargo, la buena voluntad del músico no quedó ahí, pues la expareja sorprendió al convertirse en la portada de una importante revista en la que dieron a conocer que ya han hecho las pases por el bien de su primogénita.

Ayer, Natalia Subtil compartió las diferentes publicaciones que "Caras" subió a través de su cuenta de Instagram, una serie de fotografías que forman parte de la más reciente edición de la revista, en la que la modelo brasileña y Sergio dan a conocer que han dejado atrás sus diferencias por el bien de Mila, que llegó a sus vidas en el otoño del 2016.

Sin embargo, en ese momento, el embarazo de Natalia generó mucha polémica debido a que se produjo cuando Sergio tenía 18 años y ella 28, motivo por el que su padre, Sergio Mayer explotó en contra de la modelo, sugiriendo que el embarazo había tenido lugar como producto de abuso sexual en contra de su hijo,

"Yo te diría que mi hijo fue violentado. Tenía 17 años y abusaron de él ¿en dónde está la igualdad y equidad? Mi hijo fue violentado siendo menor de edad, si mi hijo tuviera 28 años, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, ¿qué hubiera pasado? Tú respóndeme, ahí está la respuesta", dijo el actor en una entrevista a Yordi Rosado.

A partir ahí, la relación de Natalia con la familia de Sergio, con quien dejó de relacionarse amorosamente al momento de su embarazo, se tensó,debido a que diferencias perspectivas que tenían de cómo se habían dado los hechos y, con el tiempo, los problemas se agudizaron porque el joven no era un padre presente para su hija y, no sólo ese, sino que Mayer Mori no se hacía cargo de la manutención de la pequeña, por lo que ella tenía que velar por todos los gastos.

De hecho, estas declaraciones tuvieron lugar hace tan sólo tres meses. Sin embargo, a mitades del mes de agosto, Sergio fue entrevistado y, entre otros temas, habló del gran amor que sentía por Mila, la que aseguró que desde que llegó a su vida le dio una gran lección de vida, pero sobre todo destacó que, si la pequeña tiene el corazón tan grande que tiene, es gracias a la gran labor que Natalia ha hecho como madre, declaración que demostró bien a las claras que la expareja estaba por hacer las pases.

En este contexto, Subtil habló ayer de la forma tan precipitada con que se dieron las cosas, debido a que confió que las fotografías para la revista fueron tomadas el miércoles pasado, y aunque reconoció que las diferencias entre los dos aún existen, tomaron la decisión de ceder y hacer las pases para que su hija, que todavái es muy pequeña, pueda verlos convivir como una familia.

"Creo que los dos, teniendo nuestras diferencias que es la realidad, estamos encontrado un punto medio a favor de Mila, para que ella se sienta bien", destacó.

La modelo expresó que Mila está tan entusiasmada con los buenos términos en que se encuentran su madre y padre que hasta le pidió que la dejara llevar una de las fotos que se tomaron a la escuela, en donde, en el pasado, les han pedido que lleven un retrato familiar para compartir entre compañeras y compañeros.

"Ella estaba rayadísima con sus papás en las fotos y lo primero que dijo fue: ´-Ma, ¿puedo llevar la foto a la escuela?´, porque en la escuela piden uan foto de la familia, es el chiste, hacer a los hijos felices, no hacer los problemas de papá la prioridad", destacó.

Aprovechando el lanzamiento de esta revista, Subtil aclaró en sus redes que no se trata de una reconciliación amorosa, pues ella está en uan relación amorsa desde hace más de un año, asegurando que él apoya que su pareja y Sergio se lleven bien para ver feliz a Mila.



