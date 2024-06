Natalia Jiménez regresa con mariachi al restaurante de Los Ángeles que la "discriminó" por hablar español

La cantante española Natalia Jiménez cumplió su promesa hecha hace un año al regresar al restaurante Gigi's Hollywood en Los Ángeles (Estados Unidos), pues en este lugar, previamente había denunciado ser discriminada por hablar español, aconsejando a los latinos evitarlo.

En un video compartido en redes sociales en agosto de 2023, la intérprete de "Creo en mí" explicó que aparentemente la expulsaron del restaurante por hablar demasiado alto. Sin embargo, consideró que la verdadera razón fue hablar en español con su hija por FaceTime, ya que había otras personas hablando en un tono elevado. Jiménez expresó en el mensaje acompañante al clip: "No es la primera vez que siento que me discriminan por hablar en español en Estados Unidos pero lo de hoy ha sido ¡increíble! Estaba hablando con mi hija por FaceTime en el restaurante y resulta que a la gente del restaurante les molestó a tal grado que me corrieron de restaurante, habiendo a mi lado una mesa con cuatro chicas que estaban hablando más alto que yo. Les molestó que estaba hablando en español. ¡No vengan acá! Terrible la atención con los latinos. Los tienen trabajando ahí, pero no nos quieren de clientes."

En su momento, recibió muestras de apoyo de sus seguidores, quienes celebraron su valentía al denunciar injusticias.

Ahora, Natalia documentó nuevamente su experiencia con el local de alimentos, esta vez acompañada por el Mariachi mi Jalisco en una "protesta pacífica".

En el material audiovisual posteado en Instagram, se le ve sonriendo ante la cámara, vestida con una falda café y una chaqueta de colores tenues. Mientras camina con el grupo interpretando "Cielito lindo", dice: "Es una serenata muy mexicana para que aprendan a valorar la lengua hispana". Durante el recorrido, un empleado del restaurante salió a apoyarla. Natalia concluyó cantando "El rey" de Vicente Fernández. Aunque no grabó la reacción del personal del restaurante, señaló en la publicación que solo un empleado hispano los recibió.

Finalmente, cumplió su promesa de regresar al restaurante para compartir una serenata, con la intención de mostrar la belleza del idioma español y la cordialidad de la gente hispanohablante. Después, aprovechó para comer en otro lugar donde los empleados la reconocieron y se tomaron fotos con ella.