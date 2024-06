La actriz Olivia Munn, afectada tras cirugía contra el cáncer: "No me reconocía"

La actriz Olivia Munn, reconocida por sus interpretaciones en películas como "X-Men: Apocalipsis" y series de televisión como "The Newsroom", compartió valientemente detalles íntimos de su lucha contra el cáncer de mama.

Tras un diagnóstico desgarrador en 2023, Munn se sometió a una dura batalla contra la enfermedad, culminando en una cirugía de doble mastectomía este año. Ahora, en entrevista con en el podcast SheMD, la actriz abrió su corazón sobre el impacto emocional que experimentó al enfrentarse a su nueva apariencia física tras el procedimiento qirúrgico.

“Lloré una semana después porque esa fue la primera vez que vi mis pechos. Lloré de una manera que creo que nunca había llorado en mi vida. Lloré. No me reconocía, quería esconder las cicatrices. No luzco igual, pero está bien, estoy aquí”, dijo Munn.

Olivia Munn fue diagnosticada con un tipo de cáncer sumamente agresivo. Foto: Instagram

A pesar de que el resultado de la operación no le gustó, explicó que se siente feliz de que la situación le permitió convivir con su hijo como deseaba. “Yo no quería tener los senos grandes. No quería que lucieran como implantes. Todo lo que me importa es que estoy viva y estoy aquí para mi bebé. Dejando eso de lado, un día la gente olvidará o no sabrá, o tal vez nunca contaré a las personas que tuve cáncer, pero me mirarán y dirán, ‘Oh, qué mal trabajo de senos’”.

Munn compartió el 1 de enero otra foto en la que se veía muy enamorada de su primer hijo.

En otra entrevista para “Good Morning America”, Olivia explicó que decidió documentar su vida con la enfermedad porque, si no lograba sobrevivir, quería que su hijo Malcolm, de 2 años, fruto de su relación con John Mulaney, supiera que luchó hasta el final. “Hay muchas otras cosas que sientes que puedes vencer, pero sabes que el cáncer acaba con mucha gente. Y pensé en mi bebé”, explicó.

Además, confesó que la actual visión que tiene Malcom de ella le genera preocupación, ya que el tratamiento impuesto para suprimir hormonas la llevó a una menopausia inducida médicamente y le impidió pasar tiempo de calidad con él. “Cada vez que Malcolm entraba en casa, corría directamente a mi cama porque es donde sabe que estoy, como si eso fuera lo que asociara conmigo”, aclaró. “Y eso era demasiado difícil de soportar para mí. Tenía que averiguar si había otra opción”, añadió respecto al tratamiento.