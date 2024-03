La actriz Olivia Munn revela que se sometió a una doble mastectomía tras diagnóstico de cáncer de mama

"Fui diagnosticada con cáncer de mama", así inició Olivia Munn una de sus publicaciones más personales y con la que confesó al mundo el duro momento de salud por el que atraviesa.

La actriz de "X-Men" detalló que fue hace casi un año, en abril del 2023, cuando recibió la noticia, luego de realizarse una mamografía y una prueba genética por consejo de su doctor. En los estudios, Munn dio negativo a 90 genes cancerígenos; incluido BRCA, el cáncer de mama más conocido; sin embargo, todo cambió dos meses más tarde, cuando una resonancia magnética y una biopsia, revelaron que padecía luminal B, un "cáncer agresivo de rápido movimiento", explicó.

30 días más tarde, la también modelo se sometió a una doble mastectomía (operación para extirparle los dos senos), esto para salvar su vida: "Pasé de sentirme completamente bien un día, a despertarme en una cama de hospital, después de una cirugía de 10 horas, al día siguiente", contó.

En una extensa carta, Munn detalló lo que vivió durante este proceso; pero, a pesar del miedo y la angustia también se dijo sumamente afortunada, pues la detección temprana de la enfermedad le permitió contar su caso: “En los últimos diez meses, me sometí a cuatro cirugías. Pasé tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado. Sorprendentemente, sólo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”, agregó.

"He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes de compartir”.

La actriz, por último, relató que decidió hacer pública su situación como una manera de concientizar a las mujeres y así evitar que el cáncer de mama siga cobrando más vidas por una detección tardía: "Tengo suerte. Lo capturamos (al cáncer) con suficiente tiempo para tener opciones. Quiero lo mismo para cualquier mujer que deba enfrentar esto algún día", finalizó.









Junto al texto, Munn también compartió varias fotografías de su paso por el hospital y las horas antes de su cirugía, en las que, incluso, se le puede ver llorando.

Munn de 43 años, ha protagonizado decenas de películas como "Magic Mike", "Zoolander" y "Iron Man 2", además de varias series y programas de televisión, incluidas "New girl" y “The Newsroom”.

