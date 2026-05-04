El arte con aerógrafo del artista Ilán Lieberman (Ciudad de México, 1969) produce un efecto visual en el espectador, se ve borroso como si se necesitaran lentes o entrecerrar los ojos para ver mejor. De ahí viene el título de su exposición en la galería Le Laboratoire, “Para ver mejor, más vale entrecerrar los ojos”, curada por Otto Cázares.

“Es curioso, es lo que yo siempre he aconsejado a mis estudiantes de dibujo: entrecerrar los ojos para ver con más claridad la diferencia tonal de las cosas”, dice en entrevista Lieberman, quien también es profesor en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

Foto: LE LABORATOIRE

Figuras geométricas, paisajes abstractos y patrones coloridos son los protagonistas de estas cerca de 30 obras en exhibición que Lieberman ha trabajado durante el periodo de un año. La serie en total está conformada por 101 cuadro.

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Foto: LE LABORATOIRE

El efecto de casi cerrar los ojos para ver mejor también tiene un sentido espiritual para el artista, porque implica estar “a medio camino entre el exterior e interior de la realidad”.

“Es una exposición que tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con un aspecto espiritual de la vida y cómo estamos constantemente entre esos dos mundos”, comenta el creador que ha exhibido en la Casa del Lago, Sala de Arte Público Siqueiros, el Musée d’Art Modern de la Ville de Paris y El Paso Museum of Art, por mencionar algunos ejemplos.

Al describir este cuerpo de obra, Lieberman dice que son pinturas que salieron “sin demasiada premeditación”, lo describe como un proceso “febril” y “salido de las entrañas”. “Yo no tenía una idea clara de que iba a ser o a salir hasta que lo empezaba a realizar”, agrega al hablar sobre las diversas formas que hay en sus lienzos, como manos, rostros, soles, lunas, hasta formas más abstractas.

Foto: LE LABORATOIRE

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En algunas de las piezas hay líneas más definidas que trabajó con la técnica de enmascarado. “Muchas obras tienen esta dualidad de lo definido y lo indefinido”, añade Lieberman.

Para el artista egresado de las escuelas WIZO-Tzarfat (Israel) y la Academia de San Carlos (México) esta serie es un experimento que llevaba años queriendo realizar, pues su obra solía ser más figurativa.

“Siempre me ha interesado la relación entre lo figurativo y lo abstracto en términos de distancia, entre que te acercas y alejas”, declara Lieberman.

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“Para ver mejor, más vale entrecerrar los ojos” estará abierta al público hasta el 30 de mayo en General León 56, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.

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