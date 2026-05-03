Los sectores sociales de Michoacán hicieron válido el llamado a la unidad del senador de Morena, Raúl Morón Orozco y se sumaron a su objetivo de construirla en toda la entidad, así quedó demostrado en la Convención Michoacana “Diálogos por la Unidad, Voces Sociales y Legislativas”.

En el evento quedó demostrado manifiesto el notorio apoyo al legislador por parte de sectores sociales como el de Mujeres, Jóvenes, Educativo, Salud, Sindical, Empresarial, Agroalimentario, Indígena, Migrante, Deportivo, Personas con Discapacidad y Comunidad LGBTTTIQ+, así como el arropó de una gran cantidad de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y liderazgos políticos de todas las regiones de la entidad.

Raúl Morón reúne respaldo multisectorial en Michoacán. Foto: Especial

De viva voz, representantes de cada sector expresaron su visión de hacia donde debe transitar el estado desde su punto de vista, con el fin común de lograr un estado de bienestar y paz, al tiempo que reconocieron en Raúl Morón a un perfil que sirve al pueblo y que cuenta con la experiencia para hacer frente a los retos de la entidad.

El senador por su parte agradeció el apoyo del pueblo de Michoacán y aseguró que sus habitantes jugarán un papel trascendental, como ha ocurrido a lo largo de la historia, en la defensa de la justicia, la verdad y la soberanía nacional.

Raúl Morón reúne respaldo multisectorial en Michoacán. Foto: Especial

Finalmente lanzó un firme llamado a respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación y a cerrar el paso a cualquier intento de injerencia por parte de gobiernos extranjeros, al señalar que en México el poder es y lo ejerce el pueblo.

Los senadores Gerardo Fernández Noroña, Armando Ayala, Mariela Gutiérrez, Noroña, Sasil De León, Guadalupe Chavira, Margarita Valdéz, José Cruz, Oscar Cantón, Francisco Chíguil, Luis Salazar, José Álvarez, Aníbal Ostoa, Miguel Ángel Yunes, Homero Davis, Manuel Huerta, Simey Olvera y Raquel Bonilla , así como el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado federal Leonel Godoy Rangel, legisladores locales y presidentes municipales, fueron algunas de las figuras políticas que expresaron su apoyo a Raúl Morón.

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