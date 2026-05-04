En una carta, dirigida al director general del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera, Pedro Miguel, militante de la Cuarta Transformación, como él mismo se define, además de "ciudadano mexicano", solicita "que se lleven a cabo las gestiones pertinentes a fin de exhumar y empacar los restos del señor Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano" a fin, dice, de "que sean entregados a la ciudadana española Isabel Diaz Ayuso o a cualquier instancia o persona del Estado español que manifieste interés en recibirlos".

En la carta con fecha del 3 de mayo, que ayer domingo hizo publica a través de sus redes sociales, al mismo tiempo que inició una petición en la plataforma Change.org, titulada "Solicitar devolución de los restos de Hernán Cortés a España", que lleva cerca de 800 firmas en menos de 12 horas, el escritor y periodista que firma como "militante de la 4T", dice también, que en contraparte, "el gobierno de México puede pedir al Reino de España, como gesto de buena voluntad, que el Reino de España devuelva a nuestro país el Códice Trocortesiano (Códice de Madrid), o alguno de los múltiples bienes culturales robados durante la invasión española".

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Pedro Miguel asegura que el propósito de su petición es evitar, en lo sucesivo, "acciones de la ultraderecha española como la que anunció la Sra. Diaz Ayuso de celebrar un homenaje público, en territorio mexicano, a Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, y otras provocaciones como la referida, las cuales resultan ofensivas para México, introducen un factor de insidia en los vinculos fraternos entre los pueblos mexicano y español y buscan socavar los meritorios esfuerzos de entendimiento que han venido realizando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Pedro Sánchez Castrejón para normalizar y dinamizar la relación entre ambos gobiernos."

Remata la misiva señalando que "Si el fascismo peninsular y los remanentes del imperialismo español desean homenajear al citado personaje histórico, que tengan sus despojos mortales en España y que en ese país hagan lo que a su criterio resulte conveniente."

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Al poner la carta e invitar a firmar la petición, el periodista y escritor escribe: "¿Sí sabían que está en México la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, para rendirle un homenaje a Hernán Cortés y para luego tostarse la barriga en el Caribe mexicano? Sí, la misma que lleva meses insultando a nuestro país.

Pues si tanto quiere a Cortés, yo propongo que echemos los huesos del tipo en una caja de detergente Roma y se los entreguemos para que haga un caldo de tuétano o los meta en su cama y duerma con ellos."

En la carta al director del INAH, el militante de la 4T incluso señala que los restos de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, a la fecha se encuentran en un nicho situado al interior del Templo de Jesús Nazareno, en la calle de República del Salvador 119, Centro Histórico, CP 06010 de esta capital. Y dice que, la exhumación y el empaquetado deben realizarse en los términos que establece la Ley General de Salud en su Título XIV y el Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres.

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