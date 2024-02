Sergio Mayer aparece en "Venga la Alegría" con su exnuera Natália Subtil: responde si Televisa lo vetó

Entre Sergio Mayer y su exnuera, la brasileña Natália Subtil han ocurrido muchos desencuentros, pero en esta ocasión tuvieron un primer frente a frente público en el que aclararon cuál es su actual relación, la dinámica se realizó en "Venga la Alegría" edición fin de semana, lo que levantó dudas sobre si Mayer está vetado o no de Televisa, así como lo dio a entender Poncho de Nigris.

Mayer disfruta al máximo ser abuelo de Mila, la hija que tuvo Sergio Mayer Mori con la modelo Natália Subtil, y aunque su hijo y la modelo no lograron continuar como pareja, y Mayer Mori no ha sido un padre presente, Sergio Mayer sí ha estado al tanto de su nieta, así lo dijo en la charla que tuvo con su exnuera en "Venga la Alegría".

En una dinámica, Natália Subtil y Sergio Mayer estuvieron frente a frente hablando de temas familiares y de los malos entendidos que han habido entre ellos, pero sobre todo de lo que los une: el amor por Mila, la nieta del exintegrante de "La casa de los famosos", quien reconoció que aunque entre ellos han habido muchos desacuerdos, la relación ha ido mejorando con el tiempo.

Subtil reveló que desearía convertirse en madre nuevamente, y le gustaría que ante la ausencia de un padre, su hijo o hija, tuviera como abuelo a Mayer; al final de la conversación se dieron un abrazo y posaron para la foto del recuerdo.

¿Televisa vetó a Sergio Mayer?

Hace unos días, Poncho de Nigris dio a entender frente a los medios que Televisa había vetado a Sergio Mayer, la presencia del empresario de 57 años en "Venga la Alegría", un programa de TV Azteca, hicieron pensar a algunos que esta versión era cierta, sin embargo Mayer lo aclaró.

En el programa de Azteca, dijo que no está vetado por Televisa, simplemente aceptó una invitación de Azteca de presentarse al programa, y que de hecho, como empresario, ha trabajado con ambas empresas en distintos momentos, por lo que descalificó a Poncho, con quien ha tenido varios roces, al igual que con Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos".

“Para nada, yo voy donde me abren las puertas, estoy sentado aquí con ustedes, siempre mi casa ha sido Televisa, yo llevo varios años en Televisa, con todo y que fui ejecutivo en TV Azteca, fui director artístico”, expresó.

Enfatizó que no le sorprende que haya dicho esa mentira Poncho con tal de "ganar likes", pues si lo hace con su mamá.

“No porque esté yo aquí significa que estoy vetado allá, tengo las puertas abiertas; está rebuznando la burra (Poncho de Nigris) le encanta hacer show, el hecho de que le hayan dicho que no hablara de mi es porque soy su patrón no porque esté yo vetado, bueno, se va así contra su mamá, con tal de tener likes, que no lo haga conmigo, no pasa nada", dijo.

Finalmente concluyó con una reflexión:

"Pueden tener más dinero que tú, más trabajo que tú, pero la personalidad, lo que proyectas, es algo que no te pueden imitar".

