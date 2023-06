Sergio Mayer rompe en llanto al ver foto con su nieta Mila, revela que se comunicó con él antes de nacer

Sergio Mayer rompió en llanto en “La casa de los famosos México” al ver una foto con su nieta Mila, el actor de 57 años se mostró muy conmovido al hablar de ella y de la relación que tiene como nieta y abuelo, aunque por las edades, él la ve y la considera como una hija; aunque Sergio Mayer Bretón, el padre de la pequeña, ha estado cerca de su hijo, la relación no ha sido constante como Mayer lo esperaba, sin embargo él sí ha sido un abuelo presente para la niña a pesar de la tensa relación con la madre, la modelo brasileña Natalia Subtil.

Para Sergio Mayer fue una sorpresa que su hijo, producto de su relación con la actriz Bárbara Mori, se convirtiera en papá a los 18 años, Natalia, de entonces 28, sostuvo un breve romance con el hijo del exdiputado, y desde que se convirtió en madre, su relación con la familia de Sergio Mayer ha sido de altas y bajas.

Sergio Mayer revela especial momento que vivió con su nieta

A Sergio Mayer le dicen "abuelo"en "La casa de los famosos México", es el integrante con mayor edad; en la vida real, sí es abuelo de Mila, a quien quiere como una hija, y con quien tuvo comunicación antes de que naciera, así lo compartió en una actividad en la que no pudo contener el llanto al hablar sobre ello.

Mila Mayer Subtil, “es la hija de mi hijo, una niña muy inteligente que necesita mucho una familia”, expresó al ver una fotografía en la que aparece a su lado; Sergio compartió que antes de que Mila, actualmente de cinco años de edad, llegara al mundo, él tuvo un trabajo espiritual para encontrar claridad sobre este momento y reconfortarse, fue entonces cuando se pudo comunicar con Mila, quien le pidió que no la dejara sola.

“Me conecté con ella antes de que naciera y me dijo ‘abuelito, no juzgues a mi papá, pero también me dijo que no la dejara sola, me dijo, 'déjalo, él sabrá cómo regresar, no lo juzgues, pero tú no te alejes de mi'", compartió Sergio Mayer, quien no dejó de llorar mientras compartía la experiencia.

Los seguidores del exGaribaldi aplaudieron la labor de Sergio como abuelo, quien ha estado presente y ha apoyado de todas las formas a su nieta a pesar de la tensa relación con Natalia, quien tras anunciar su embarazo en 2016, terminó con Mayer Mori.

"Para los que dicen que él solapa a su hijo, a ver si con esto entienden que los hijos muchas veces se nos van de las manos y no porque no hayamos hecho las cosas bien, sino porque se sienten capaces de tomar sus propias decisiones sin saber qué consecuencias les podrán traer y no nos queda más que aceptarlas para poder permanecer 'cerca', ya que de lo contrario podríamos alejarnos demasiado al punto de no estar al pendiente de ellos. Que bueno que sea un buen abuelo y buen padre, ya el papá de Mila en algún momento se dará cuenta de todo lo que perdió y solo él sabrá si eso le afectará o le dará igual", opinó un cibernauta en el video que se copartió en la cuenta de Instagram de Sergio Mayer.