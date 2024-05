Kany se fortalece y diversifica con García

La velocidad a la que se consume música hoy en día, y el ritmo al que va la cantante Kany García para publicar, promocionar y dar conciertos, nubló su panorama.

“Hoy estoy dando entrevistas, mañana estoy en Tuxtla haciendo conciertos y al día siguiente estoy en Tijuana y después voy a Puerto Rico. Después cuando me preguntan cómo se veía la calle de tal ciudad, qué colores tenía, yo no vi nada, yo iba a tanta velocidad que no me percataba de lo que había en mi entorno”, cuenta Kany, relajada.

Pero la música le permitió ver el camino para alejarse un poco de ese ritmo que no le permitía concentrarse en ella misma y lo que la rodeaba, conocerse más a fondo, y con ello, mostrar en un disco nuevo quien es actualmente.

“Este es el primer año que aunque tengo mucho trabajo, he sido muy puntual en sacar unos espacios para poder parar, sin parar del todo, pero poder decir no a muchas cosas de mi carrera, en junio tengo una semana, en agosto voy a tener otra, después de septiembre a diciembre no tengo ni una, pero está bien, porque después en diciembre voy a parar”, cuenta.¿

Curiosamente ese ritmo lento en su vida, le llevó a disfrutar de cantar en ritmos lejanos a la paciencia y relajación de una balada. En “García” su reciente álbum, Kany se introduce en la bachata, banda, trap, balada, merengue, cumbia mexicana y colombina, con lo que busca mostrar mejor, quien es a su público.

“Nunca te despiertas de la misma manera, nunca tienes ganas de escuchar lo mismo, yo creo que por eso hice este álbum de esta manera, porque creo que es imposible definirse en una sola cosa, para mí hacer este álbum es que responda totalmente a lo que soy yo y por eso ponerle García, porque García (su apellido) es todos esos géneros a la vez”, describe la boricua.

Además de que el disco la define a ella a nivel musical, también muestra la forma y visión actual que Kany tiene para afrontar los problemas cotidianos, y con suerte que mucha gente pueda identificarse con ese mensaje.

“Mucho de lo que se cuenta en las canciones es que cuando haya momentos complicados en la vida, busquemos darle la vuelta, aun cuando pueda tener un día jodido, un día complicado, un día de trabajo difícil, buscarle siempre la vuelta y decir bueno, hoy pues entonces me voy a cenar algo rico, o me voy y me tomo algo con alguien o voy y grabo los ritmos que me gustan escuchar y disfruto cantar”, expresa.

En su nuevo disco Kany tiene colaboraciones con artistas como Carín León, Christian Nodal, Edén Muñoz, Carla Morrison, y la trapera Young Miko, además hizo por primera vez un merengue junto a los músicos del dominicano Juan Luis Guerra, colaboraciones que ve como una oportunidad para diversificar a su audiencia.

“A todos nos interesan los streams en mayor o menor medida porque porque es la manera de agrandar la cantidad de fans. Antes tenía un montón de mujeres en mis shows pero con las canciones del regional, empezó a haber hombres que vienen a los shows, a partir de Young Miko ahora puedo ver que hay chavitas y chavitos en el concierto y digo ah, mira, está yendo gente más joven, pensar en los hits tampoco es algo negativo”, reflexiona.

Sin embargo ese no es el objetivo principal de su disco, que se centra también en una parte mucho más personal y emocional, además de lo divertido que pudo ser colaborar con nombres importantes de la música latina.

“Creo que ha tenido buena recepción porque todo el mundo quiere vivir el presente, pero andamos metidos en un patín en la vida, todo el mundo quiere regresar a las memorias del pasado, porque la nostalgia es algo que nos nutre, todo el mundo quiere que desde el momento suene el teléfono y te llame la gente que te importa y todo el mundo quiere que cuando le pasa algo, tener gente que te defiende, y todo eso hay en este disco”, comparte.

Su disco está disponible en plataformas desde el 2 de mayo, mismo que podría dar pie a una gira de presentación de este nuevo disco "García".