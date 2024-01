Sergio Mayer le responde a Poncho de Nigris con video de su marcado abdomen a los 57 años

Sergio Mayer y Poncho de Nigris están comparando sus cuerpos, los exintegrantes de "Sólo para mujeres" y "La casa de los famosos" intercambiaron mensajes en TikTok sobre el físico que cada uno tiene, Mayer a sus 57 años, y Poncho a los 47.

La relación de amistad entre ellos siempre ha sido peculiar y ha estado en medio de la polémica en más de una ocasión, recientemente porque Wendy reveló que Poncho le aconsejó "no firmarle nada" a Mayer, lo que Sergio tomó a mal.

Sin embargo, Poncho, en un reciente En Vivo, confesó que no sabe a qué se dedica Mayer, de dónde saca dinero para su casa, expresó que tal vez por eso se sumó a una conocida plataforma de contenido para adultos.

Sergio Mayer le presume abdomen a Poncho

A través de TikTok, Sergio Mayer le respondió a Poncho de Nigris, quien en tono de broma criticó el físico del exGaribaldi, diciendo que se había descuidado, a lo que Mayer respondió con ironía luciendo su marcado abdomen.





“Yo tengo 10 años más que él, definitivamente no es lo mismo, pero ahí estamos, a mí no me da verguenza decir mi edad. Que cada quién decida, no es una competencia, no se trata de competir, a Poncho le gusta ese tipo de polémica, por eso se lo mandé, en un plan de broma, rosa y todo”, expresó.

Poncho ha reconocido que Mayer tiene buen físico, pero lo ha demeritado al decir que es es "chaparro".

“Tiene muy buen físico pero es chaparro, está muy chiquito; ya ves los enanitos, están todos mamados", dijo.

