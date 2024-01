Issabela Camil incitó a Sergio Mayer a vender fotos y videos de su cuerpo

Issabela Camil chulea el cuerpo que tiene su esposo Sergio Mayer a los 57 años, asegura que no cualquiera puede lograr tener una figura así, por lo que por qué no lucirlo y ganar dinero con ello: "Mi marido es todo negocio", admitió.

Issabela recuerda que cuando Mayer salió de "La casa de los famosos México" le tomó una foto mientras se estaba desvistiendo, y dijo 'qué barbaridad, qué cuerpo traes, o sea hace mucho no traes ese cuerpo... estás divino, se las voy a compartir a tus fans'", por lo que de ahí surgió la idea de subir contenido sexy a una plataforma para adultos.

Camil no tiene ningún problema con ello, al contrario, le da gusto que su esposo se mantenga tan bien físicamente a la edad que tiene, algo que le aplaude porque es ejemplo de disciplina, así lo dijo a Telemundo tras asistir a la presentación de un perfume en la Ciudad de México.

"Él es muy seguro de sí mismo, me parece muy aspiracional, que teniendo la edad que tiene, tenga el cuerpo que tiene, no cualquiera, hay chavitos que no tienen ese cuerpo, la mayoría, es ejemplo de constancia, disciplina, buena alimentación y de que no importa la edad, si quieres te puedes ver fantástico", afirmó.

¿Issabella Camil se atrevería a posar sexy con Mayer?

Issabella Camil reconoce que su marido es atrevido y aplaude que sea tan seguro de sí mismo: "no tiene ninguna inseguridad con su cuerpo y me parece fantástico".

La hermana de Jaime Camil sonrió nerviosa cuando le preguntan si aparecería con Sergio Mayer en el sitio para adultos en el que su esposo venderá contenido.

Aunque bromeó diciendo que Mayer tendría que pagarle muy bien para que apareciera en "canzoncitos", admitió que no cree que alguien quiera verla a ella con Sergio, e imaginó que pasaría si de pronto se le vuelve una obsesión a su esposo el estar posando sexy para sus fans.

"Igual y se vuelve golosito y luego digas ‘a ver ya, hay que cerrar la página’", dijo entre risas.

