"The Office": estos son los actores que casi interpretan a Michael Scott

La serie "The Office" tiene un lugar especial en los corazones de millones de espectadores, pero ¿puedes imaginarla sin Steve Carell como Michael Scott?. Según revela el libro "The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s" de Andy Green, el actor no era la primera opción para el papel del desastroso jefe de la oficina.

Antes de que Carell consolidara su carrera con la interpretación de Michael Scott, los productores de la serie tenían a otros actores en mente como Paul Giamatti y el difunto Philip Seymour Hoffman, pero ambos declinaron la oferta en 2004.





Desvelando los secretos detrás de "The Office". Fuente: Netflix





A pesar de no unirse al elenco de "The Office", tanto Giamatti como Seymour Hoffman experimentaron un gran éxito en sus carreras con nominaciones al Oscar y otros premiso que los convirtieron en actores de renombre. Incluso, después de que Carell fuera elegido, los productores dudaron entre él y otro actor: Bob Odenkirk, conocido por su papel de Saul Goodman en las series "Breaking Bad" y "Better call Saul".

Según reporta Indiewire, la interpretación de Odenkirk habría dado un tono más oscuro al personaje de Michael Scott, mientras que Carell ofrecía una versión más cómica, lo que le valió el rol.

La lista de actores de "The Office”, considerados para el papel de Michael Scott es extensa e incluye nombres como David Arquette, Owen Wilson, Jon Favreau, Dan Aykroyd, Matthew Broderick, Stanley Tucci, John C. Reilly y Steve Buscemi.





El criterio para la selección del intérprete en "The Office” era que el actor tuviera un aspecto de "estadounidense promedio" y no fuera percibido como un "sex symbol", para que los espectadores pudieran identificarse con él como su jefe.

A pesar de las dudas iniciales y las múltiples opciones consideradas, finalmente Steve Carell se convirtió en Scott. Su interpretación permitió que "The Office" se convirtiera en una de las sitcoms más exitosas de las últimas dos décadas, y su ausencia en las últimas temporadas causó diferentes reacciones entre los fans.

Hoy en día, es imposible separar la versión estadounidense de "The Office" de Carell, sin embargo solo apreció en las primeras siete temporadas antes de centrarse en su carrera cinematográfica.