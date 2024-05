José e Itatí ensalzan la música de los Cantoral

”Soy cantante de clóset y estoy saliendo de él”, asegura Itatí Cantoral al explicar porqué no se ha dedicado de lleno a la música.

“A mí me gusta actuar, siempre he sido una actriz y me ha jalado más pero siempre he cantado, amo cantar, nací cantando, y agradezco mucho que tengo un hermano músico fantástico”, expresa.

Para ella, es emocionante explorar esta faceta junto a su hermano José Cantoral y su hija María Itatí, con quienes presentará el espectáculo Los Cantoral: Noche no te vayas, el 17 de mayo en El Cantoral.

Esta es la segunda vez ocasión que presentarán el show en vivo, mismo que el hermano de la villana de telenovelas armó.

“Es un mar de emociones, las canciones están muy bien producidas y a través de una pantalla verán a mi papá (Roberto Cantoral) cuando era joven, como en sus entrevistas. Es como si estuvieran abriendo una revista de chismes pero de los 50, porque les contamos todas las anécdotas de los Cantoral y cómo nacieron esas canciones que le dieron la vuelta al mundo”, señala.

Armar todo el espectáculo fue para ella y para José todo un viaje en el tiempo, porque tuvieron que hacer cosas como consultar la partitura original de canciones, como “A qué no”, la cual cuenta Itatí, está escrita a puño y letra de su padre, por lo que el papel ya está amarillo de lo viejo que es.

“Escuchar sus letras, sus armonías, es como si estuviera sentado al lado tuyo, eso es lo padre. Cuando escucho sus discos oigo su voz y es tan hermoso saber que es él, y le puedo decir a mi hija, ‘ese es tu abuelo’, entonces lo siento más vivo que nunca”, expresa la actriz.

Serán tres generaciones Cantoral en el escenario, porque María Itatí, hija de la intérprete de la malvada Soraya Montenegro; iniciará su camino como cantante, algo que su mismo abuelo vio venir.

“Mi hermano José la escuchó cantar hace mucho y me dijo, ‘qué bonito canta María’ y desde chiquita mi papá me dijo que ella iba ser cantautora como él, y mi hija tenía un año cuando él murió. Yo creo que lo traes en el ADN, porque tiene buen oído, es multinstrumentista, compone muy bonito, entonces siempre está con mi hermano José, porque tienen mucho en común y es como su segundo padre, por eso me dijo que tenía que entrar al show”, cuenta.

Para Itatí, esto es un sueño hecho realidad, porque serán las canciones de su padre, su hermano al piano y compartirá el micrófono con su hija. “Es un gran regalo, mi obsequio del Día de las Madres”.

Amor de hijo

Para José Cantoral ha sido una gran responsabilidad hacer los arreglos de canciones como “El reloj”, “La barca” y “El triste”, que ya son clásicos de la música romántica en México y Latinoamérica.

“Tuve la fortuna de empezar en la música muy pequeño y puedo decir con orgullo que mi fan número uno era mi papá, incluso le escribí una canción que se llama ‘Media vida’, con la cual se identificaba mucho, por eso él escuchó muchas de las versiones de sus temas que estarán en el show”, expresa.

Los temas, además, tienen mucha de la esencia de cómo su padre Roberto le enseñó a José a tocar el piano, “por lo que puedo decir que todo tiene el sello de los Cantoral”, añade melancólico.

José asegura que la gente disfrutará de un gran concierto, pero sobre todo, será testigo de la reunión de tres generaciones Cantoral.

“Es una suerte de Dios haber tenido un padre como el que tuvimos, que además de ser un gran ser humano fue un genio como compositor”, subraya.