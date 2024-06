Eduin Caz revela los motivos por los que se tomó un descanso de Grupo Firme: "me volví loco"

Que todo el mundo te reconozca, firmar autógrafos y ver su nombre en las marquesinas de los más grandes estadios es el sueño de cualquier músico que apenas empieza su carrera; sin embargo, para aquellos que ya conocen la fama, saben que ésta pueda ser un arma de doble filo.

Para Grupo Firme, en especial Eduin Caz, el éxito llegó tan de golpe que fue muy difícil asimilarlo, es por ello que cuando estaban en lo más alto de su carrera, el cantante anunció que se retiraría temporalmente de los escenarios, causando sorpresa entres los fans y cientos de críticas.

"En lo personal, yo sí me volví un poquito loco (con la fama), no te voy a echar mentiras; pero no loco de andar gastando y despilfarrando, loco de más poder, de hacer más...", dijo al canal de YouTube "El molusco".





Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano. Foto: Instagram





Y es que Caz, contrario a lo que muchos creyeron, se tomó tan en serio su papel como estrella máxima del regional mexicano, que cambió por completo su vida. Dejó atrás la fiesta, se enfocó en el trabajo y se aisló por completo; una rutina tan extrema que terminó pagando con su felicidad: "Era cuando estábamos full en los récords y canción que sacábamos pegaba. No salía, no me mirabas, no me encontrabas en ningún lado. (Era como) si me quieres ver, pues te veo en mi concierto; entonces (terminé) bien amargado", agregó.

Caz tenía todo lo que había soñado y más, pero ni eso fue suficiente a la hora de poner las cosas en una balanza: "Es una guerra contigo mismo, me hace feliz esto, pero estoy preso en mi cuarto. (pensaba) ¿por qué mi grupo se va a comer? ¿por qué ellos pueden estar relax y yo no?".

Fue ahí cuando tomó la decisión de hacer una pausa y enfocarse en él, en recuperar todo lo que había hecho a un lado, incluyendo su salud, ya que postergó algunos padecimientos que venía arrastrando para triunfar en la música: "hablé con ellos, no les pedí permiso ni nada. Les dije la verdad: 'ya no puedo, discúlpenme. Tengo que recuperarme anímicamente y de salud. Siento que no estamos funcionando como antes'. Se volvió tedioso y me les perdí como medio año".

El intérprete de "Ya supérame" aprovechó el momento para desmentir los rumores que aseguraban que su repentino descanso se debía, más bien, a que iniciaría una carrera en solitario y lejos de sus compañeros de Firme:

"Lo único que yo quería era pasármela bien, como en un principio lo hacíamos, pero por querer ser (la estrella) dejé de ser lo que soy yo, ¿me explico?. Por querer ser el número uno, dejé de ser yo", contó.









Eduin Caz habla sobre su separación

Entre otros temas, Caz también habló sobre la polémica separación de Daisy Anahy, su esposa y madre de sus tres hijos. Diferentes versiones indicaron que el matrimonio se fracturó por una presunta infidelidad por parte del cantante, y aunque él mismo lo confirmó durante una charla con el Escorpión dorado; ahora dejó claro que los mismos motivos que lo alejaron del grupo, fueron los que dañaron su relación.

"Se hizo muy viral de que mi infidelidad, y de ahí me atacaban, y me atacaban, y me atacaban; y decía: '¿qué pedo? A mí no me dejaron por infiel, me dejaron porque era un desmadre, porque tomaba un chingo... yo estaba descontrolado, o se, ya no era yo", destacó.

Pero, el cambio que ha tenido en todo este tiempo, también le ha servido para arreglar la situación con su familia y, poco a poco, recuperar a quien, asegura, es y siempre será "su reina". Caz detalló que a pesar de que la comunicación con su esposa ha mejorado, aún no puede cantar victoria; pero está haciendo su luchita para volverse a ganar su confianza y reconquistar su corazón.





Caz y su esposa, Daisy Anahy. Foto: Instagram





