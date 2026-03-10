Más Información

“Espero que no haya habido una señora que venda jitomates afuera, para que no me avienten ahora que salga”, bromeó esta noche el caricaturista , al término de un documental sobre su carrera.

El artista, quien fue colaborador de EL UNIVERSAL por cinco décadas, hasta que se retiró profesionalmente en 2024, fue el invitado de lujo a una función de largometraje “Helioflores: el hombre de negro” realizada en la .

Asistieron sus colegas como “El Fisgón” y “Rocha”, pero también otros amigos a quien no había visto por muchos años, pues radica en Veracruz. Todos en sus comentarios en la sala, reconocieron a Helioflores como un maestro en el arte de dar un comentario político en un sólo cuadro.

“Helioflores: el hombre de negro”. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
“(Ahora ocupa el tiempo) En leer y platicar con mi compañera, es increible de lo que se pierde uno por cumplir con el trabajo. Si extraño la caricatura, pero como fue una decisión voluntaria no es de echarle la culpa a nadie”, dice Helioflores en el documental.

La película dirigida por Armando Casas (“Un mundo raro”) está confeccionada con base en dos entrevistas hechas por el realizador a Helioflores en 1996 y otra del año pasado.

“Ahora estoy aquí, pero lo más satisfactorio de esto y de lugares que he visitado como Turquía, fue por trabajo con algo tan básico como la pluma y papel”, subrayó en entrevista posterior con El GRAN DIARIO DE MÉXICO.

Helioflores. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
“La caricatura política es importante, claro, cada quien tendrá su respuesta, porque hay chayoteros y no los culpo, porque depende del medio, pero la caricatura es importante porque son opiniones”, indicó a pregunta expresa.

Poco antes, en una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes, Helioflores pidió que se siga manteniendo a la caricatura política.

“Va a sobrevivir, ojalá no haya máquinas que la haga”, apuntó en alusión a la IA.

Recordó que durante su carrera el sexenio más caricaturizable fue el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), obras que luego fueron editadas en un libro por EL UNIVERSAL.

“Helioflores: el hombre de negro” se estrenará el viernes en TV UNAM, con repetición el domingo. Después tendrá exhibición en tv públicas antes de llegar a internet.

