Además de la falta de personal para atender las tres sedes de la Cineteca Nacional, los trabajadores que se encargan de esta institución dedicada a la divulgación y promoción de la cinematografía enfrenten otra serie de problemáticas graves, desde falta de materiales para laborar, horarios que exceden los establecidos por la ley, salarios por debajo de los establecidos, falta de vacaciones y seguro médico y hasta omisión de incapacidades por enfermedad o accidentes de trabajo.

La crisis en la Cineteca Nacional se agudizó este año debido al retraso en el pago a los trabajadores contratados por honorarios. El tema escaló ayer a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde estuvo presente la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien, tras ser cuestionada por un paro total de labores hoy en las tres sedes de la Cineteca, anunciado por el personal, señaló que la dependencia trabaja de manera coordinada con la Presidencia y la Secretaría de Hacienda para fortalecer las condiciones laborales, en particular de quienes laboran bajo esquemas de prestación de servicios.

“Hemos trabajado de manera importante con la Presidenta, con Hacienda, en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas como prestación de servicios y hemos platicado con todos en ese sentido; no hay un paro”, dijo la funcionaria.

Un trabajador basificado de la Cineteca Nacional que pidió confidencialidad señaló a este diario que el personal contratado por honorarios para atender la Cineteca de Chapultepec resultó insuficiente, por lo que empleados de las otras sedes, especialmente de Xoco, tienen que duplicar funciones.

Ayer a mediodía, la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, se reunió con trabajadores contratados por honorarios, quienes le señalaron la precariedad con la que laboran. EL UNIVERSAL tuvo acceso al audio de dicha reunión, donde trabajadores de diferentes áreas le expresaron a Stavenhagen problemáticas como exceso de horas trabajadas por día, falta de Seguridad Social, salarios bajos y malos tratos por parte de sus jefes.

Ante el listado de las problemáticas expuestas por el personal, Stavenhagen expresó: “Me parece muy grave la precariedad en general, estamos muy atentos y estaré muy atenta, como el tema de los salarios, pero, les digo, hay muchas cosas que no están en nuestras manos y dependen de una renivelación general, pero me comprometo a revisar estas necesidades, lo que esté en mis manos hacer, me comprometo a hacerlo”.

Baja presupuesto

La Cineteca Nacional, al ser un fideicomiso, recibe un presupuesto de la federación, pero depende casi en su totalidad de sus propios autogenerados.

Sin embargo, el presupuesto federal asignado para 2026 es de 44 millones de pesos, cuando en 2025 recibió 60 millones para operar, es decir, 16 millones menos para este año.

En una entrevista con este diario a finales de diciembre pasado, Stavenhagen indicó que la Cineteca necesita 180 millones de pesos para operar las tres sedes.

Por su parte, la presidenta reconoció que hay trabajadores contratados por honorarios en Cineteca y que están buscando “fortalecer su trabajo”.

La protesta anunciada para hoy será simbólica en la sede de Xoco, informaron trabajadores.