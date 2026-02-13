El paro simbólico para el que mañana convocan trabajadores de la Cineteca Nacional, no interferirá en las labores normales de ninguna de las tres sedes de la institución: Xoco, De las Artes y Chapultepec.

Eso aseguró esta mañana Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, quien aseguró se está trabajando para resolver el tema. Indicó que los inconformes son un grupo muy pequeño que no afectará las funciones de los complejos exhibidores.

“(Se está viendo) Fortalecer y respaldar a los trabajadores en temas, por ejemplo, de prestación de servicios y hemos platicado con todos. En ese sentido no hay paro, me parece que está mencionado un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las Cinetecas”, subrayó.

“Los trabajadores que aman su lugar, los de la Cineteca que llevan muchísimos años ahí, estamos hablando directamente con ellos y trabajando para fortalecerlos principalmente con un criterio que tenga que ver con los de mayor antigüedad. Estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y cómo lo vamos a fortalecer”, abundó Curiel de Icaza.

El paro simbólico pacífico está siendo convocado en redes sociales, pidiendo a los interesados llevar una pancarta con la leyenda "Cineteca Nacional por la dignidad laboral".

El pasado fin de semana EL UNIVERSAL dio cuenta de molestia de un grupo de trabajadores por honorarios inconformes por la no recontratación por parte de la Cineteca.

Los trabajadores por honorarios, a diferencia de los asalariados, no cuentan con beneficios laborales como vacaciones pagadas o seguro social; así como que los pagos pueden establecer por horarios, proyectos o contingencia, entre otras cosas.

El problema surgió cuando, a finales del año pasado, se giró a las dependencias gubernamentales de no recontratar personas con menos de medio año de antigüedad. A eso sumó que Hacienda no había destinado recursos aún para este año.

La Cineteca cuenta con un aproximado de 300 trabajadores, de los cuales se estima de acuerdo con fuentes oficiales, poco más de 10 no habían sido recontratados.

Entre los reclamos de los inconformes se encuentran que debían hacer más actividades con la apertura de la Cineteca Chapultepec (sumando ya tres sedes), con el mismo personal y pago.

Sheinbaum Pardo aseguró que ya se está hablando con la Secretaría de Hacienda sobre el tema.

“Estamos buscando la manera de fortalecer el trabajo y la permanencia que es lo que están pidiendo, aparte ahora tenemos la otra Cineteca, entonces tiene que haber suficientes trabajadores. Todo esto se tiene que revisar con Hacienda para ver que haya recursos suficientes”, precisó.

