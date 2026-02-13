Más Información

Que el cine mexicano tenga garantizado el 10% de tiempo en pantalla; que las plataformas streaming diseñen una sección exclusiva para producciones nacionales y que anualmente se incrementen los apoyos federales para las películas locales, es algo de lo que contendrá la nueva ley de cine en México.

Este viernes, en la conferencia mañanera, y la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentaron la iniciativa de ley que ha sido consensuada por los distintos sectores del cine y el audiovisual mexicano.

Esta ley, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, sustituirá a la vigente que data de 1992.

“Hay una creatividad excepcional que es parte de nuestra cultura”, dijo Scheinbaum Pardo.

Mayor presencia en salas

La nueva ley buscará que las producciones nacionales tengan presencia adecuada en salas comerciales, sin estar en detrimento con las grandes cintas extranjeras que luego copan más de la mitad de complejos existentes en la República Mexicana.

Curiel de Icaza adelantó que se revisará la cartelera de manera semanal y semestral y no anual, como actualmente opera.

“Esto permitirá que se ajusten carteleras. Luego se quedan en horarios, momentos, donde no se les da visibilidad”, apuntó.

Abundó que la presencia mínima de una película mexicana se ampliaría de siete a 14 días. Y que también se comprendería los mejores momentos para exhibir cine nacional, pues los mismos productores optan por no ser programados en el verano, cuando salen los blockbuster hollywoodenses.

“(Los exhibidores) Hay un compromiso total con estas reglas, todo estamos sumando. (Los horarios) Es un tema complejo, no es sólo de tener a todos al mismo tiempo”, subrayó.

En streaming

En el punto de las plataformas streaming, estas tendrán una mejor promoción en su catálogo. Cada una deberá tener una sección exclusiva para producciones nacionales, que facilite su localización a los usuarios.

Esto no significa, se precisó durante la conferencia, que se vaya a influir en los contenidos y la producción, sino que simplemente se promueve mejor a la oferta nacional.

“(La gente) Tenga un acceso fácil y visible al contenido nacional. Pensemos en esta visión de apoyo al cine como un ecosistema, que haya un estímulo fiscal e incentivos, más acceso y toda la industria se beneficia”, consideró Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, durante su participación.

Apoyo progresivo

Curiel de Icaza subrayó que en la ley ya se garantiza el fomento federal al cine mexicano de manera anual y progresiva, esto último dependiendo de la disponibilidad del presupuesto.

Este es uno de los puntos que más preocupaba a la comunidad cinematográfica luego de la desaparición del Fidecine, figura que ya se encontraba en ley, y el cual fue sustituido por el Focine, el cual no estaba en papel.

“Ya en esta ley es garantía”, destacó Curiel de Icaza.

La funcionaria también adelantó que cada producción deberá dar una copia a resguardo, como parte de la memoria audiovisual del pais.

Por su parte Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo domingo se darán a conocer nuevos incentivos para películas y series mexicanas, evento al cual asistirá la veracruzana Salma Hayek.

