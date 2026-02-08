El 2026 será el año en que las actrices y actores mexicanos brincarán del set a estar detrás de la cámara.

Lo hacen sin haber cursado necesariamente una carrera de dirección, pero tienen tras de sí varias películas y series en las que han ido aprendiendo cómo se maneja un llamado y, por supuesto, la dinámica de ellos.

La decisión de ser los responsables de gritar “¡acción!” y “¡corte!” se debe, en la mayoría de los casos, de contar sus propias historias, a narrar aquellas que saben que difícilmente produciría una plataforma dominada por los algoritmos o alguna casa productora grande que principalmente opta por lo comercial, con sus excepciones.

Y, por otro lado, es regresar de alguna manera al cine artesanal con el que muchos iniciaron, lejos de los numerosos equipos de producción, filas de campers y pago de hoteles.

Su manera de dirigir difiere de lo tradicional, pues se comunican con su reparto de otra manera. No son necesarias grandes explicaciones, sino que muchas veces basta un gesto o algún sonido gutural para hacer entender a su dirigido lo que desea de ellos.

Y, por si fuera poco, tienen la humildad de aceptar que no saben todo, así que se rodean de un equipo con experiencia en temas como fotografía o diseño de producción.

Ana de la Reguera, "Un hombre por semana"

La primera en debutar este año fue la veracruzana con "Un hombre por semana", que ya contabiliza medio millón de asistentes. Llegó luego de haber dirigido algunos episodios de su serie "Ana" y, ya para la película, se acopló con el codirector Marco Polo Constandse para ver la puesta en cuadro, donde ella sería ya actriz.

"En la serie ‘Ana’ me decían que me aventara porque conocía la historia y el tono. Cuando el director se enfermó fue natural hacerlo, y pensé que podía con una película”, dice De la Reguera.

Foto: Videocine

Hugo Catalán, "Abril no está bien"

No es una película biográfica, pero el embarazo que el actor de "El juego de las llaves" y su pareja, la actriz argentina Karenina Ivancovic vivieron el año pasado, fue el detonante de la historia.

La cinta sigue a una actriz extranjera que llega a México para continuar su carrera, pero conoce a un fotógrafo y queda embarazada, surgiendo todos los miedos y alegrías que eso conlleva.

“En la vida real no hay papeles para mujeres embarazadas, tampoco un apoyo económico durante ese tiempo. Y mi novia dijo ahora qué hacemos y dije, ok, aprovechemos y hagamos algo al respecto aprovechando nuestra situación”, cuenta Hugo.

Con su propia cámara y luces, así como el apoyo de amigos; un fondeo que permitió pagar algo y dedicando los domingos por nueve semanas, se concretó el filme. Y de alguna manera quedará como documento para su hija recién nacida el 31 de diciembre, cómo era la vida de sus papás cuando la esperaban.

“Ahora mi idea es filmar así una película por año. Quizá no sea esta una película con grandes recursos, pero su potencia está en la honestidad”, considera.

Foto: Hugo Catalán

Claudio Roca, "Manual de una pareja"

Claudio Roca, actor en "Narcos: México" y "Malverde: el Santo Patrón", se enfrentó a la dirección luego de no encontrar al director idóneo para su historia. Y entonces decidió ponerse detrás y frente a la cámara en "Manual de una pareja", donde comparte créditos con Natasha Dupeyron.

La cinta producida por Beto López ("Treintona, soltera y fantástica"), aborda lo que parecer ser el último día de una pareja, cuyos integrantes no quieren darse cuenta que quizá el amor entre ambos ya acabó.

“Nace a partir de una historia que me contó un amigo y la comencé a transformar y en pocos días ya tenía el guion, fue después pulirlo y después al sumarse Natasha, ella también fue aportando. Después de todo quién no ha pasado por una situación así, en la que una pareja sigue intentando por una razón, aunque sabe quizá que ya no hay nada”, comenta Claudio.

La película, que transcurre a lo largo de 12 horas, se filmó en una sola locación durante tres semanas y echando mano de secuencias largas. “Ensayamos mes y medio casi a diario”, dice Claudio.

Foto: Claudio Roca

Horacio García Rojas, "El reflejo del eco"

La historia será un choque de dos hombres: uno que ejecutó un atentado violento y otro, cuya esposa murió a causa de eso y cree que la venganza es el mejor camino.

“¿Dónde termina la violencia?”, reflexiona Horacio García Rojas, actor en "Diablero" y "Batman Azteca", que ahora inicia en la dirección.

“No es una historia lineal, sino un rompecabezas que se va armando y con lo que se van viendo las razones de estos dos individuos para hacer lo que hacen”, apunta.

Su compañero de reparto es Tiago Correa ("El amor no tiene receta"). La cinta de corte independiente se filmó durante 10 días entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende. El rodaje se hizo en secreto para evitar ruido exterior, disfrazados de consejos y escrutinio.

“Uno que ya tiene 20 años en esto, sabe cuál es la narrativa y qué quiere contar, cuál es la voz que uno quiere. Puedo no saber de otras cosas (como fotografía), pero tenía un equipo que ayudaba. Mi idea es que hay que recuperar el cine artesanal”, comenta García Rojas.

Eréndira Ibarra y la niña Eva Yolitzi, hija del actor, completan el elenco.

Foto: Horacio García Rojas

Mayra Hermosillo, "Vainilla"

La actriz de "Gringo Hunters" ha debutado con el pie derecho pues con su ópera prima ha ganado el premio a Mejor Dirección en el festival español de Huelva, el del público en el de Morelia y guion en la sección Gionarte degli Autori del de Venecia.

La cinta basada en su propia vida, es acerca de una familia de mujeres que luchan porque no les quiten su hogar.

“Es complejo pasar de la actuación a la dirección, pero lo que me ha ayudado es no pensarlo mucho, porque si lo pienso mucho no lo hago”, dice.

Foto: IMDB

Daniel Giménez Cacho, "Juana"

El actor debuta como director a los 64 años de edad. Durante más de un sexenio trató de levantar la historia sobre una periodista que sufre de violencia no sólo profesional, sino familiar.

“Una anécdota que nos contaron fue que a un periodista lo amenazaron de muerte y lo que más le preocupaba es que no lo fueran a matar enfrente de su familia, entonces se separó y se fue a un lugar a esperar a que eso pasara, estuvo todo el día aguardando y no sucedió. Y de alguna manera eso quedó en la película”, apunta el histrión.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL