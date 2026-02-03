Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura Federal, anunció la pronta presentación nuevas leyes e iniciativas en torno al cine mexicano, la música en celulares y el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo del doblaje.

Durante la tradicional conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la titular de cultura aseguró que se ha trabajado con las distintas comunidades para elaborar los documentos que, en su momento, se darán a conocer.

Ley de cine

La funcionaria destacó que la nueva ley será importante para temas como la exhibición.

Luego de destacar el incremento en estímulos para producción anunciados el año pasado, Curiel de Icaza reconoció que la ley lleva muchos años siendo esperada.

La nueva ley a que se refiere tuvo su origen el sexenio pasado con un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, la cual ya estaba según el gobierno anterior, lista para ser pasada a Cámaras, pero fue detenida por el actual para una mejor revisión.

El punto de la exhibición ha sido el más controversial desde hace años, pues mientras productores mexicanos solicitan se respete al menos el 10% de tiempo en pantalla para películas locales, los exhibidores han asegurado que sí cumple.

“Va a ser muy importante también para que el ecosistema del cine, también en temas de exhibición, el tema de pantalla, de que se pueda ver mucho más cine, a reserva de que está esta maravillosa Cineteca y es un esfuerzo de gobierno, tiene que ser un esfuerzo integral”, expresó Curiel de Icaza.

“(Los incentivos al cine) Va a potenciar también una industria nacional muy importante de muchos trabajadores y trabajadoras del cine. México hace muy buen cine, tiene un gremio muy fuerte, tiene un país y tenemos un país maravilloso. Eso también va a ser algo histórico que estaremos anunciando”, añadió.

Música en celulares

Asimismo adelantó una iniciativa sobre Derechos Compensatorios por Música, con la que los compositores y músicos podrán obtener una retribución por sus obras en el consumo del uso de los celulares

“En muchos países, en más de 60 países ya se paga lo que escuchan en los celulares, en muchos países”, indicó.

Afirmó que las mismas compañías de aplicaciones están de acuerdo con ella.

“Y eso también va a ser muy, muy importante, junto con estas otras iniciativas, para fortalecer los derechos de los artistas desde una política integral”, insistió.

Con IA en el doblaje

En julio pasado una manifestación de trabajadores del doblaje en contra del uso de la IA en su trabajo, brincó como tema a la Mañanera.

El problema, dado a conocer por EL UNIVERSAL, estalló porque el Instituto Nacional Electoral echó mano de la IA para reproducir la voz del fallecido Pepe Lavat en su tono de narrador de la serie Dragon Ball, para agradecer a votantes de las elecciones judiciales.

Su viuda reveló que cuando se comunicó con el Instituto, éste sólo le dijo que demandara. Entonces la presidenta Sheinbaum tomó el tema y ordenó a las instancias correspondiente revisarlo, con lo que se comenzaron reuniones con el gremio.

Ahora Curiel de Icaza dice que ya está lista una iniciativa.

“Ya estamos listos. Haremos un evento con la Presidenta, cuando ella nos indique, para presentar la iniciativa. Trabajamos con toda esa comunidad y llegamos a un acuerdo y a un diseño con la Consejería Jurídica, y ya está esa iniciativa lista, muy pronto la estaremos anunciando”, apuntó.

