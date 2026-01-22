Más de una docena de producciones mexicanas, entre largos y cortos, se alistan para competir en el extranjero, en medio de un descenso sostenido del reconocimiento internacional del cine local desde 2022.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2025 y hasta noviembre se obtuvieron 149 premios en festivales, la cifra más baja desde 2021. El Anuario Estadístico de Cine Mexicano reporta 195 galardones en 2022, 189 en 2023 y 168 en 2024.

Por ahora, dicha “recuperación” internacional arranca con producciones de todo tipo.

Hay dramas como La cazadora, con Adriana Paz y basada en un hecho real de violencia contra una mujer en Ciudad Juárez, que competirá en el Festival de Sundance, que inicia hoy en Utah.

A ello se suman las cintas de terror Hablando con extraños y Tekenchu: el ritual de los nahuales, que llegarán al Festival Internacional de Cine de Rotterdam a partir de la próxima semana.

Para febrero, en Berlín, ya se encuentran listos el documental Jaripeo y los dramas Chicas tristes y El jardín que soñamos, y Moscas, de Fernando Eimbcke, que compite por el Oso de Oro. Para marzo se alistan otras historias, como Campeón gabacho, la nueva cinta de Jonás Cuarón y coproducida por el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, que llegará al South by Southwest.

José en Jaripeo y Adriana Paz, en La cazadora, protagonizan. FOTOS: Jaripeo LLC y zafiro cinema

Señales alentadoras

Hay confianza en que el cine mexicano pueda hacer un buen papel en los próximos doce meses.

La cazadora, por ejemplo, agotó sus cinco funciones en el Festival de Sundance y se convirtió en la primera producción mexicana en abrir el frente internacional.

“Estoy feliz. Es un festival al que tenía ganas de ir y hacerlo con esta historia, inspirada en lo que le ocurrió a esta mujer, es maravilloso”, dice Adriana Paz, protagonista.

La Berlinale es, por ahora, el festival con mayor presencia mexicana, con ocho producciones, incluida una función especial de Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, de Julián Hernández, ganadora en 2003.

Joaquín del Paso, realizador de El jardín que soñamos, que competirá en la ciudad teutona, considera que el cine mexicano vive un buen momento de exhibición, con la irrupción de nuevos autores.

“Y, aparte, un festival como al que vamos siempre repercute a lo largo del año. Igual llevo algo de tequila, pero también voy por la cerveza alemana”, expresa.

Cada película contempla la asistencia de al menos una decena de integrantes, entre actores y equipo de producción, por lo que más de cien mexicanos ya alistan maletas para “invadir” los pasillos de los encuentros fílmicos.

“Nos sorprendió un poco la selección; la película la mandamos a varios festivales, pero esta de Rotterdam, la verdad, quiero creer que algo vieron bueno para elegirla”, comenta Gerardo Oñarte, protagonista y guionista de Tekenchu...

Cualquiera que sea el resultado, difícilmente alguien destronará a Roma como la más premiada de la última década, con 52 galardones, más del doble que Tótem, de Lila Avilés, en el segundo escalafón.

Es muy probable que sea Estados Unidos el que más premios otorgue a la cinematografía nacional. Un recuento del periodo 2016-2024 arroja que los festivales de esa nación han entregado cerca de 300 premios a creadores mexicanos.