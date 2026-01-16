Más Información

El poder de lascruzará fronteras y llegará hasta Aguascalientes. Audrey Nuna, rapera y cantante que forma parte del grupo ficticio de (Las guerreras K-pop), se presentará en la Feria Nacional de San Marcos 2026, donde se encontrará con sus seguidores mexicanos.

La tradicional celebración, que se realiza cada año, se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo y, como es costumbre, contará con la participación de artistas de alto perfil en distintos escenarios, como el Teatro del Pueblo, el Palenque y el Foro de las Estrellas.

¿Cuándo se presentará Audrey Nuna?

La rapera surcoreana-estadounidense subirá al escenario del Foro de las Estrellas el próximo 2 de mayo, con un show programado para las 22:00 horas, con el que cerrará la jornada musical de ese día.

¿Cuánto cuestan los boletos?

El acceso general al Foro de las Estrellas es gratuito, una buena noticia para los seguidores de la cinta animada y del K-pop. Sin embargo, el recinto cuenta con zonas preferenciales cuyos precios varían según la experiencia:

  • Línea Cero: 4,000 pesos mexicanos
  • Terraza Danz: de 2,050 a 3,550 pesos
  • Terraza RP: precios similares a Terraza Danz

El concierto tendrá una duración aproximada hasta las 23:00 horas y los boletos para las zonas VIP pueden adquirirse a través de la plataforma Boletiland.

¿Qué incluyen los accesos VIP?

De acuerdo con la información oficial del sistema de boletaje, los beneficios son los siguientes:

Línea Cero

  • Acceso fast line
  • Experiencia cercana al escenario
  • Vista sin obstrucciones
  • Seguridad privada
  • Área de sanitarios exclusivos

Terrazas VIP

  • Acceso fast line
  • Mesa reservada para 4 o 6 personas
  • Vista privilegiada del escenario
  • Atención personalizada
  • Seguridad privada
  • Un DANZ de cortesía por boleto (válido para mayores de edad)
  • Sanitarios exclusivos
  • Barras de bebidas y snacks
  • Activaciones de patrocinadores

Además de Audrey Nuna, el Foro de las Estrellas contará con la participación de Eric Nam, cantante y presentador de televisión surcoreano que debutó en 2012 con el sencillo “The Blue Night of Jeju Island”, así como de MILLI, rapera y cantante tailandesa que alcanzó notoriedad internacional tras el lanzamiento de su sencillo debut “Phak Kon”.

