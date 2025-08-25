Más Información
Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX
"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear
Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana
En los últimos días, la película “KPop Demon Hunters”, también conocida como “Las guerreras K-pop”, se ha viralizado en internet. Fans de todo el mundo han creado memes e ilustraciones sobre este talentoso grupo de Korean Popular Music (K-pop).
“HUNTR/X”, conformado por Rumi, Mira y Zoey, se ha ganado el cariño del público gracias a su emotiva historia y a la animación mostrada en su adaptación producida por Sony Pictures Animation y lanzada en Netflix.
Lee también Mexicano da vida a "Las guerreras k-pop" en cinta de Netflix
¿De qué trata “KPop Demon Hunters”?
En “KPop Demon Hunters” seguimos la historia de “HUNTR/X”, un grupo femenino de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes son las guardianas secretas del mundo.
Bajo la fachada de su popularidad como artistas musicales, deben enfrentarse a amenazas sobrenaturales como fantasmas y, principalmente, a los “Saja Boys”, una banda rival de chicos que en realidad son demonios que buscan robar los corazones de sus fans y destruirlas.
La película, también llamada “Las guerreras K-pop”, destaca por su animación y su historia sobre la amistad, la confianza y la originalidad. A esto se suma su música pegadiza, que ha sido clave en su éxito internacional.
Lee también Kpopped, la fusión del K-pop con ritmos de occidente
¿Cuáles son las canciones más populares de “HUNTR/X”?
El grupo animado “HUNTR/X” cuenta con las voces de:
- Arden Cho como Rumi
- Audrey Nuna como Mira
- Rei Ami como Zoey
Su música trascendió más allá de la pantalla y dominó plataformas digitales. En Spotify, el grupo acumula más de 46 millones de oyentes mensuales desde su estreno en Netflix.
Entre las canciones más populares de “HUNTR/X” se encuentran:
- “Golden”
- “How It’s Done”
- “What It Sounds Like”
- “Takedown”
- “Golden (David Guetta Remix)”
- “Briller (Golden)” en francés
- “Brillar (Golden)” en español
“KPop Demon Hunters” se encuentra disponible en Netflix, con dos versiones: una para cantar junto a las canciones y otra enfocada únicamente en la historia. Actualmente, puede disfrutarse en más de 30 idiomas y cuenta con doblaje al español latino.