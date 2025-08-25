En los últimos días, la película “KPop Demon Hunters”, también conocida como “Las guerreras K-pop”, se ha viralizado en internet. Fans de todo el mundo han creado memes e ilustraciones sobre este talentoso grupo de Korean Popular Music (K-pop).

“HUNTR/X”, conformado por Rumi, Mira y Zoey, se ha ganado el cariño del público gracias a su emotiva historia y a la animación mostrada en su adaptación producida por Sony Pictures Animation y lanzada en Netflix.

¿De qué trata “KPop Demon Hunters”?

En “KPop Demon Hunters” seguimos la historia de “HUNTR/X”, un grupo femenino de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes son las guardianas secretas del mundo.

Bajo la fachada de su popularidad como artistas musicales, deben enfrentarse a amenazas sobrenaturales como fantasmas y, principalmente, a los “Saja Boys”, una banda rival de chicos que en realidad son demonios que buscan robar los corazones de sus fans y destruirlas.

La película, también llamada “Las guerreras K-pop”, destaca por su animación y su historia sobre la amistad, la confianza y la originalidad. A esto se suma su música pegadiza, que ha sido clave en su éxito internacional.

¿Cuáles son las canciones más populares de “HUNTR/X”?

El grupo animado “HUNTR/X” cuenta con las voces de:

Arden Cho como Rumi

como Rumi Audrey Nuna como Mira

como Mira Rei Ami como Zoey

Su música trascendió más allá de la pantalla y dominó plataformas digitales. En Spotify, el grupo acumula más de 46 millones de oyentes mensuales desde su estreno en Netflix.

Entre las canciones más populares de “HUNTR/X” se encuentran:

“ Golden ”

” “How It’s Done”

“ What It Sounds Like ”

” “Takedown”

“ Golden (David Guetta Remix)”

(David Guetta Remix)” “Briller (Golden)” en francés

“Brillar (Golden)” en español

“KPop Demon Hunters” se encuentra disponible en Netflix, con dos versiones: una para cantar junto a las canciones y otra enfocada únicamente en la historia. Actualmente, puede disfrutarse en más de 30 idiomas y cuenta con doblaje al español latino.