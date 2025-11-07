Más Información

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Avanza el tema con los legisladores de Francia

Avanza el tema con los legisladores de Francia

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El título no engaña: “Golden” está viviendo su momento dorado. La canción principal de obtuvo cuatro nominaciones al , impulsado por la interpretación de las surcoreanas Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dan vida a , las cazadoras en la cinta.

El tema fue nominado a canción del año, mejor interpretación de dúo o grupo, mejor canción escrita para medios visuales y mejor grabación mezclada. Además, convirtió a Ejae en la primera copositora coreano-estadounidense nominada en la categoría de canción del año, junto con Mark Sonnenblick, DO, 24 y Teddy.

Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix
Las guerreras del K-pop son conocidas en todo el mundo. Foto: Netflix

El remix de David Guetta también sumó una candidatura en mejor grabación remezclada, aunque el premio correspondería al DJ como remezclador.

Lee también:

“Golden” competirá contra “Wildflower” de Billie Eilish; “Manchild” de Sabrina Carpenter; “Luther” de Kendrick Lamar con SZA; “DtMF” de Bad Bunny; “APT.” de Rosé y Bruno Mars; “Anxiety” de Doechii; y “Abracadabra” de Lady Gaga.

En mejor interpretación pop de dúo o grupo, se medirá con “30 For 30” (SZA con Kendrick Lamar), “Apt.” (Rosé y Bruno Mars), “Gabriela” (Katseye) y “Defying Gravity” (Cynthia Erivo y Ariana Grande).

Mientras que en medios visuales, enfrentará a “Sinners” (Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis), “Pale, Pale Moon” (Jayme Lawson), “Never Too Late” (Elton John, Brandi Carlile), “I Lied to You” (Miles Caton) y “As Alive As You Need Me To Be” (Nine Inch Nails).

Las intérpretes destacaron a Variety lo significativo que resulta que tres artistas coreanas estén presentes en nominaciones estadounidenses, pues podría motivar a nuevas generaciones a perseguir sus metas.

Lee también:

El éxito de "K-pop Demon Hunters"

K-pop Demon Hunters se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix con más de 325 millones de reproducciones desde su estreno en junio. También lideró la taquilla estadounidense con cerca de 18 millones de dólares durante su primer fin de semana de agosto, tras el lanzamiento en cines de la versión sing along.

Titulada en español "Las guerreras K-pop", la historia sigue al grupo femenino HUNTR/X —Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo)—, cuyas integrantes son también cazadoras de demonios que protegen en secreto al mundo.

La energía de sus fans alimenta una barrera mágica que mantiene atrapadas a las almas malignas. Todo cambia cuando su enemigo más poderoso (Lee Byung-hun) impulsa a una banda masculina de K-pop para robar el alma de sus admiradoras, obligando al trío a luchar contra criaturas infernales sin descuidar su fama global.

Lee también:

Reacciones de Ejae y Rei Ami

Kim Eun-Jae, conocida artísticamente como Ejae, expresó en Instagram que la emoción que siente supera todo lo que imaginó, ya que apostar por el Grammy siempre fue su sueño: “No importa la canción del año…”. Agradeció a los fans, al equipo creativo y a sus compañeras.

Rei Ami publicó un video donde inicialmente decía estar orgullosa de sus colegas incluso sin ganar, pero tras conocerse las nominaciones compartió otro clip llorando de emoción y escribió: “Sin palabras”.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez? Foto: AFP

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”. Foto: AFP

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’”. Foto: EFE / Aitana Carolina IG

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Instagram

Anastasia Karanikolaou se luce en bikini ‘animal print’ junto a Kylie Jenner y deslumbran

[Publicidad]