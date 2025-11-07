Más Información

Laya definió a los artistas que competirán el próximo año. Este viernes 7 de octubre, mediante una transmisión en vivo en sus plataformas oficiales, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló la lista completa de nominados.

Los prestigiosos galardones reconocen lo más destacado de la industria musical del último año, premiando a artistas, productores y compositores cuyos trabajos sobresalen por su calidad e innovación.

¿Cuándo son los Premios Grammy?

La ceremonia de 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero en su sede habitual, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. El evento premiará la música lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

El rapero encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de con siete y el puertorriqueño con seis.

Álbum del año

  • "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny
  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Mutt" - Leon Thomas
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

Grabación del año (creación general de una canción)

  • "DTMF" - Bad Bunny
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Wildflower" - Billie Eilish
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "luther" - Kendrick Lamar with SZA
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "APT." - Rose and Bruno Mars

Canción del año (composición)

  • "Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • "Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)
  • "APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)
  • "DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • "Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
  • "luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
  • "Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • "Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor interpretación individual Pop

  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Disease" - Lady Gaga
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "Messy" - Lola Young

Mejor interpretación duo/grupo Pop

  • "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • "Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
  • "Gabriela" - KATSEYE
  • "APT." - Rose, Bruno Mars
  • "30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal Pop

  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Something Beautiful" - Miley Cyrus
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor Álbum Rap

  • "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
  • "Glorious" - GloRilla
  • "God Does Like Ugly" - JID
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor interpretación Rap

  • "Outside" - Cardi B
  • "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • "Anxiety" - Doechii
  • "tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • "Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "So Be It" - Clipse
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Love" - OK Go
  • "Young Lion" - Sade

Mejor Álbum de Música Global

  • "Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
  • "No Sign of Weakness" Burna Boy
  • "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
  • "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
  • "Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
  • "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

  • Kendrick Lamar - 9
  • Lady Gaga - 7
  • Bad Bunny - 6
  • Leon Thomas - 6
  • Sabrina Carpenter - 6

