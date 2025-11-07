Más Información
La 68.ª edición de los Premios Grammy ya definió a los artistas que competirán el próximo año. Este viernes 7 de octubre, mediante una transmisión en vivo en sus plataformas oficiales, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló la lista completa de nominados.
Los prestigiosos galardones reconocen lo más destacado de la industria musical del último año, premiando a artistas, productores y compositores cuyos trabajos sobresalen por su calidad e innovación.
¿Cuándo son los Premios Grammy?
La ceremonia de 2026 se celebrará el domingo 1 de febrero en su sede habitual, el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. El evento premiará la música lanzada entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.
El rapero Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete y el puertorriqueño Bad Bunny con seis.
Álbum del año
- "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Mutt" - Leon Thomas
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Grabación del año (creación general de una canción)
- "DTMF" - Bad Bunny
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Anxiety" - Doechii
- "Wildflower" - Billie Eilish
- "Abracadabra" - Lady Gaga
- "luther" - Kendrick Lamar with SZA
- "The Subway" - Chappell Roan
- "APT." - Rose and Bruno Mars
Canción del año (composición)
- "Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- "Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)
- "APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)
- "DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- "Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
- "luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- "Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- "Wildflower" - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor interpretación individual Pop
- "Daisies" - Justin Bieber
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "Disease" - Lady Gaga
- "The Subway" - Chappell Roan
- "Messy" - Lola Young
Mejor interpretación duo/grupo Pop
- "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
- "Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- "Gabriela" - KATSEYE
- "APT." - Rose, Bruno Mars
- "30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal Pop
- "Swag" - Justin Bieber
- "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
- "Something Beautiful" - Miley Cyrus
- "Mayhem" - Lady Gaga
- "I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
Mejor Álbum Rap
- "Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
- "Glorious" - GloRilla
- "God Does Like Ugly" - JID
- "GNX" - Kendrick Lamar
- "Chromakopia" - Tyler, The Creator
Mejor interpretación Rap
- "Outside" - Cardi B
- "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- "Anxiety" - Doechii
- "tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- "Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
Mejor video musical
- "Manchild" - Sabrina Carpenter
- "So Be It" - Clipse
- "Anxiety" - Doechii
- "Love" - OK Go
- "Young Lion" - Sade
Mejor Álbum de Música Global
- "Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
- "No Sign of Weakness" Burna Boy
- "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
- "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
- "Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
- "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania
Artistas con más nominaciones
- Kendrick Lamar - 9
- Lady Gaga - 7
- Bad Bunny - 6
- Leon Thomas - 6
- Sabrina Carpenter - 6
