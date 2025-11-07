Más Información

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Avanza el tema con los legisladores de Francia

Avanza el tema con los legisladores de Francia

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El regreso de los códices, una operación entre Francia, México y el pueblo hñähñu

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, rumbo a la Gran Final

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

Reasignan a Cultura mil 985 millones y a Ciencia 2 mil 500 millones en su presupuesto de 2026

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

El Louvre descuidó la seguridad por proyectos “visibles y atractivos”, advierte el Tribunal de Cuentas francés

que ha triunfado en Venecia y Morelia con su película” regresó a su ciudad natal, Tijuana para el primer festival de cine del lugar, en el que aprovechó para hablar de la voracidad de la inmediatez que generan plataformas como Netflix.

El mexicano considera que hoy en día las películas y el en general combaten un enorme enemigo, la necesidad por tener algo nuevo prácticamente a diario.

“vivimos un tiempo interesante porque hay un exceso de contenidos, es un ritmo muy vertiginoso en cuanto a qué se ve y cómo se ve, algo en lo que yo he reflexionado mucho es cómo hacer algo que perdure”, explica.

Lee también:

Para Pablos que es el gran invitado del impulsado por la secretaria de cultura de la ciudad, Illya Haro, considera que parte de la respuesta es hacer cosas arriesgadas a contracorriente.

“Algo importante es hacer cosas arriesgadas, riesgos y decisiones inesperadas, el seguir fórmulas o tendencias es una manera de sepultarte creativamente, hay que apuntar hacia una originalidad o al menos intentar hacer algo distinto dentro de un mar de contenido que en su mayoría es todo igual”, reflexiona David.

Lee también:

Ser mexicano no es ser disruptivo

En la creencia popular los mexicanos se asumen como personas distruptivas por naturaleza, luchones, pero para Pablos esto no es necesariamente así.

“No sé si necesariamente el ser mexicano significa ser disruptivo, creo que eso ya es algo absolutamente personal y eso es algo que puedo entender por mi contexto, por mi bagaje, porque me interesa siempre ir en contra de lo que se establece o de lo que se me dice que tiene que ser”, apunta.

Sin embargo, Pablos no perdió la oportunidad de reconocer el valor de otros mexicanos, como Fátima Bosch, cuya valentía define como “loable”, mientras se prepara para saber si será profeta en su tierra y se llevará una estatuilla del primer Festival de cine de Tijuana.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez? Foto: AFP

Ben Affleck desata rumores de romance con una guapa morena: ¿y Jennifer Lopez?

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Duro castigo para Nawat Itsaragrisil: cancelan su cena con participantes de Miss Universo tras insultar a Fátima Bosch

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’”. Foto: EFE / Aitana Carolina IG

Miss España sale en defensa de Nawat Itsaragrisil : ‘No quiso humillar a Miss México, sólo recordó las reglas’

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”. Foto: AFP

Halagan a Meghan Markle tras regresar a la actuación después de 8 años por supuesto fracaso como empresaria: “Es muy dulce y sencilla”

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York. Foto: AP

Sydney Sweeney canaliza a Lady Di con una versión moderna del “vestido de la venganza” en Nueva York

[Publicidad]