Para el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el medio audiovisual mexicano será importante que el gobierno legisle, pero también que sea la propia sociedad la que reclame por recibir producciones así.

Eso dice José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), sociedad de gestión colectiva dedicada a recaudar, administrar y distribuir las regalías por concepto de propiedad intelectual de los intérpretes en México y el extranjero.

Un intérprete es, de acuerdo al concepto de la Asocación, un actor o cantante que deja su imagen o voz en un material susceptible de repetirse y la réplica es la que causa el derecho de una regalía.

Recientemente, Prime Video subió a su programación la serie de anime High school of the dead, cuyo doblaje fue hecho, entre otros, con IA, lo que generó reclamos por parte de actores del medio como Alejandro Bono y Diego Becerril, así como de usuarios en redes sociales.

“Se habla mucho de la ética, pero la IA no la tiene porque es una máquina , quien la debe tener es quien la manipula. Los gobiernos se tienen que preocupar por hacer leyes y la sociedad porque los gobiernos legislen. El público debe poner de su parte para decir: ‘no wey, no está chido tu doblaje’”, comenta.

Moreno considera que el problema va más allá de actores y actrices, quienes son los que han dado la cara en las últimas semanas.

En julio pasado, locutores y asociaciones se manifestaron públicamente luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó IA para una propaganda en la cual recreó la voz del fallecido con Pepe Lavat, imitando el tono que utilizó como narrador en la serie Dragon Ball.

Presidencia de la República ordenó revisar el tema al Instituto Nacional de Derechos de Autor y encontrar una solución legislativa, la cual aún está en proceso.

“Ahorita es el doblaje con IA pero, ¿qué pasará cuando llegues al banco y resulta que te vaciaron la cuenta porque imitaron tu cara y tu voz?”, considera Moreno.

“Hay que decirle a las Cámaras que legislen, las reuniones ahí van, no digo que no haya interés por ejemplo de Indautor, pero (la IA) va evolucionando y desgraciadamente esto va mucho más rápido que un proceso legislativo”, destaca.