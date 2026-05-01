De enero a marzo del 2026, los homicidios dolosos registraron cuatro mil 574 víctimas, lo que representa una disminución del 32.7% al comparar el mismo periodo con el 2025, que documentó seis mil 804 víctimas.

En enero de este año las cifras fueron de mil 600; febrero, con mil 381 y marzo, con mil 593. En tanto que en 2025: enero, con dos mil 382; febrero, con dos mil 99 y marzo con 2 mil 323, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El 14 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que durante la presente administración han detenido a 49 mil 530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25 mil 700 armas de fuego y decomisaron casi 500 toneladas de droga, que afecta de manera directa la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos.

Lee también ¿Sheinbaum se reunirá con AMLO por su gira en Palenque, Chiapas? Esto dijo la Presidenta

Elementos de seguridad. Foto: Especial.

En esa ocasión resaltó que, mediante operaciones coordinadas del Ejército y la Secretaría de Marina, han desmantelado dos mil 330 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

También, en acciones marítimas encabezadas por la Semar, se incautaron más de 62 toneladas de cocaína en altamar durante la presente administración.

El funcionario federal recordó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, ha permitido proteger a miles de ciudadanos y evitar que este delito continúe afectando a comerciantes, productores y familias en distintas regiones del país.

Lee también Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Abundó que, desde la implementación de esta estrategia, el 6 de julio de 2025, se han atendido 180 mil 661 llamadas en el número 089 y gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores, el 88.6% de los intentos de extorsión fueron evitados.

El secretario señaló que se recibieron 20 mil 532 llamadas correspondientes a extorsiones consumadas, lo que permitió iniciar seis mil 821 carpetas de investigación en las fiscalías. Derivado de estas acciones, se detuvo a mil 106 extorsionadores en 24 entidades del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr