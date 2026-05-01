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"No, claro que no", respondió la presidenta al ser cuestionada sobre si se va a reunir con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su gira en Palenque, .

La Mandataria fue cuestionada al terminar su , la cual se llevó a cabo en Centro Cultural del México Contemporáneo con líderes sindicales con motivo del Día del Trabajo.

"Voy a Palenque a la unión de trenes, Interoceánico y Maya", comentó.

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"¿Se reúne con el expresidente (Andrés Manuel López Obrador)?", se le preguntó.

—"No, claro que no", respondió.

Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la inauguración del Parque Ecoturístico “La Ceiba” en Palenque, Chiapas y el sábado el anuncio de Beca para Estudiantes de Licenciatura en la misma zona.

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