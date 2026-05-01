Más Información
Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional
Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa
Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración
FOTOS: Trabajadores de todo el mundo se manifiestan este 1 de mayo; lidian con altos costos de la energía y menor poder adquisitivo
"No, claro que no", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre si se va a reunir con el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su gira en Palenque, Chiapas.
La Mandataria fue cuestionada al terminar su conferencia matutina, la cual se llevó a cabo en Centro Cultural del México Contemporáneo con líderes sindicales con motivo del Día del Trabajo.
"Voy a Palenque a la unión de trenes, Interoceánico y Maya", comentó.
Lee también VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU
"¿Se reúne con el expresidente (Andrés Manuel López Obrador)?", se le preguntó.
—"No, claro que no", respondió.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la inauguración del Parque Ecoturístico “La Ceiba” en Palenque, Chiapas y el sábado el anuncio de Beca para Estudiantes de Licenciatura en la misma zona.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]