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El Congreso de Chiapas aprobó este miércoles la denominada "Ley Petrona", un conjunto de reformas constitucionales y penales en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

Dichas reformas prevén el establecimiento de la presunción legal que permitirá reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión en esta entidad.

La Legislatura local destacó que las reformas a los artículos 25 y 27 del código penal del estado, coloca en el centro la realidad que viven muchas mujeres, que se traduce en el miedo constante, la violencia no siempre visible y las condiciones desiguales al momento de defenderse. "Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida", enfatizó.

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Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de la Legislatura expresó que la "Ley Petrona" enmarca "un antes y un después en la justicia para las mujeres en Chiapas".

Las reformas prevén el establecimiento de una presunción legal que permitará reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión.

En tribuna participaron los legisladores, hombres y mujeres, Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Salvador Camacho Velasco, Rosa Linda López Sánchez, y otros.

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Destacaron en su intervención que la “Ley Petrona” se originó en el caso Petrona “N”, una joven tzeltal, originaria de Tenejapa, quien actuó en legítima defensa contra su pareja derivado de la violencia que vivía.

El pasado 6 de abril, la Fiscalía General del Estado acreditó que Petrona N, actuó en legítima defensa al asesinar a su marido Alonso N " Que la reacción fue proporcional a la agresión" que estaba sufriendo, además no existió provocación previa de la indiciada hacia su agresor", por tanto sería liberada.

Cómo resultado de la investigación con perspectiva de género,después de las investigaciones sobre el caso.

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Se determinó por la parte ministerial "la actualización de la conducta de legítima defensa de la imputada Petrona N "

Petrona fue arrestada por asesinar a Alonso N a puñaladas durante una riña doméstica en la comunidad Yashanal del municipio de Tenejapa.

Este miércoles, los diputados asentaron que ahora en Chiapas no se castigará a una mujer por defender su vida porque se privilegia la justicia y los derechos de las mujeres.

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En la sesión de la 69 Legislatura estuvieron el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, además de colectivos feministas.

El Legislativo sseguró que con esa integración se reafirma la coordinación institucional para seguir impulsando acciones en favor de la justicia y de la adecuada aplicación de las normas que protegen los derechos de las mujeres.

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