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Juchitán, Oax. – Cuando el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), presentó en enero de 2020 la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para modernizar 133 kilómetros de vías del , contempló desde entonces “eliminar curvas y pendientes” de la ruta transístmica.

De acuerdo con la MIA autorizada por la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), el 20 de junio de 2020, el FIT consideró reducir curvas y pendientes para ofrecer mayor seguridad y velocidad a por lo menos 16 trenes de carga que correrían al día, en el corredor interoceánico.

El FIT consideró reducir curvas y pendientes para ofrecer mayor seguridad y velocidad . Foto: Edwin Hernández.
El FIT consideró reducir curvas y pendientes para ofrecer mayor seguridad y velocidad . Foto: Edwin Hernández.

El martes 29 de abril, durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, , retomó el tema tras el descarrilamiento del tren que dejó 14 fallecidos, entre Chivela y Nizanda, y anunció que evalúa “quitar curvas” para hacer el interoceánico “seguro”.

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Luego de conocer la postura de la mandataria federal, el representante de la organización ecologista Maderas del Pueblo, Miguel Ángel García Aguirre, expresó su sorpresa y dudas: ¿No se eliminaron las curvas? ¿No rasuraron los cerros para eliminar pendientes?

Manifestación de Impacto Ambiental ya preveía quitar curvas en las vías del Tren Interoceánico desde 2020. Foto: Edwin Hernández.
Manifestación de Impacto Ambiental ya preveía quitar curvas en las vías del Tren Interoceánico desde 2020. Foto: Edwin Hernández.

Si esas obras se aprobaron en la MIA y no se hicieron, ¿se cobraron? ¿Si no hicieron por qué autorizaron el paso del tren? Además, recordó, el proyecto original del transporte era un para competir con Panamá y no se hablaba del tren de pasajeros.

Por la simulación y la corrupción, esos proyectos costaron mucho dinero al pueblo mexicano y ahora se debe castigar a los verdaderos responsables que no cambiaron o modernizaron vías, durmientes, balastos y trenes.

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dmrr/cr

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