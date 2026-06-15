La máscara de pestañas waterproof es una gran aliada para mantener el maquillaje intacto durante horas. No importa si sudas, lloras o si te encuentras en un lugar con bastante humedad, el producto seguirá intacto.

Sin embargo, las dificultades se presentan cuando tienes que desmaquillarte y retirarla con cuidado, hacerlo de forma incorrecta puede debilitar las pestañas y causar irritación en la zona de los ojos. Por ello, en De Última te diremos cómo quitar la máscara de pestañas waterproof sin dañar tus pestañas.

Las máscaras de pestañas duran más tiempo que las convencionales. Foto: Unsplash

¿Cómo retirar el maquillaje waterproof de los ojos sin irritar la zona o maltratar las pestañas?

Ya no frotes tus ojos para eliminar los restos de rímel waterproof, cambia la técnica y evita maltratar tus pestañas y la zona del ojo. Aunque el propósito de este producto es que dure más a lo largo del día que una máscara convencional, existen técnicas para desmaquillar este tipo de rímel sin dañar el área del ojo:

Utiliza un desmaquillante bifásico

Los desmaquillantes bifásicos están formulados con una combinación de agua y aceites que ayudan a disolver los pigmentos y maquillajes resistentes al agua. Antes de usarlo, agita bien el producto.

El desmaquillante bifásico será tu mejor aliado para retirar maquillaje a prueba de agua. Foto: Unsplash

No frotes tus ojos

Evita realizar movimientos bruscos o frotar varias veces la zona, pues esto puede provocar la caída de tus pestañas o irritar la piel.

Evita frotar con brusquedad cuando te desmaquilles, así no dañarás tus pestañas. Foto: Unsplash

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Retira el maquillaje con movimientos suaves

Humedece un pad de algodón y colócalo sobre el ojo cerrado durante algunos segundos. Este tiempo permitirá que el producto actúe sobre la máscara de pestañas sin necesidad de frotar. Si quieres que el proceso sea más rápido, desmaquilla ambos ojos al mismo tiempo.

Después de un tiempo, desliza el algodón suavemente desde la raíz hasta las puntas de las pestañas para retirar el producto. Si aún quedan residuos, repite el proceso hasta que desaparezcan por completo.

Lava tu rostro después de desmaquillarte

Una vez que tus ojos no tengan ningún residuo de maquillaje, realiza skincare como habitualmente lo haces. Este paso ayudará a eliminar restos de producto, suciedad, exceso de grasa y maquillaje acumulado durante el día. Recuerda hidratar bien tu cara y el contorno de ojos.

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Retira tu máscara waterproof gentilmente y lava tu cara para eliminar rastros de maquillaje. Foto: Unsplash

¿Qué se debe evitar al desmaquillar la máscara waterproof?

Evita estas situaciones que pueden dañar tus pestañas y ojos:

Arrancar los residuos de la máscara con los dedos.

Frotar los ojos con fuerza al demaquillarte.

Utilizar algodones secos para retirar el maquillaje.

Dormir con restos de máscara de pestañas.

Aplicar demasiada presión sobre las pestañas. Puedes arrancarlas.

Por otro lado, recuerda que no debes compartir tu maquillaje para ojos, debido a posibles infecciones, y utilizar un sérum de pestañas para fortalecer y evitar su caída cuando lo creas necesario.

¡Y listo! Aunque las máscaras a prueba de agua son difíciles de retirar, debes ser cuidadosa con tus ojos. Con la técnica adecuada, podrás disfrutar de un maquillaje de larga duración y pestañas intactas.

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