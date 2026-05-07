Un buen enchinador de pestañas puede cambiar por completo un maquillaje. Aunque muchas veces el protagonismo se lo lleva la máscara de pestañas, la realidad es que el efecto lifting comienza desde el uso de esta herramienta, capaz de abrir la mirada y darle una apariencia mucho más despierta al rostro.

Actualmente existen opciones para distintos tipos de ojos, pestañas y presupuestos, desde modelos profesionales hasta versiones mucho más accesibles que se han vuelto virales en redes sociales. De hecho, expertos y beauty editors coinciden en que un buen enchinador debe levantar las pestañas sin jalarlas ni pellizcar la piel.

Estos son algunos de los enchinadores de pestañas más recomendados actualmente.

Shiseido Eyelash Curler, el favorito de maquillistas

El enchinador de Shiseido Rizador de Pestañas se ha convertido en un clásico dentro del mundo beauty gracias a su diseño menos curvo, ideal para alcanzar prácticamente todas las pestañas sin pellizcar la piel. Makeup artists y revistas especializadas lo suelen colocar entre los mejores del mercado por el efecto natural que deja y porque ayuda a mantener el enchinado durante más tiempo.

Puede conseguirse en tiendas departamentales, Sephora, Liverpool y marketplaces en línea. Precio: $1,193.

Uno de los enchinadores más famosos por su curvatura cómoda y efecto natural. Foto: Shiseido

El enchinador de Yuya que se volvió viral

El enchinador de pestañas de Yuya se ha vuelto uno de los más populares en TikTok e Instagram por su diseño ligero y fácil de usar. En De Última ya lo probamos y se ha convertido en uno de nuestros favoritos por el efecto que deja en las pestañas y porque resulta cómodo incluso para quienes no suelen usar este tipo de herramientas.

Además, incluye repuestos de silicón y suele ser una opción mucho más accesible frente a modelos profesionales. Se puede conseguir en la tienda oficial de Yuya, Liverpool y algunas tiendas de belleza. Precio: $159.00.

Una opción accesible y viral que deja un efecto levantado sin maltratar las pestañas. Foto: Yuya

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Revlon, una opción clásica y accesible

El Revlon rizador de pestañas es de esos básicos que llevan años en neceseres de maquillaje. Su popularidad se debe a que ofrece un buen levantamiento de pestañas sin necesidad de gastar demasiado, además de que su diseño resulta sencillo para principiantes.

Es una de las opciones más fáciles de encontrar en supermercados, farmacias y tiendas de autoservicio. Precio: $143.00.

Un enchinador clásico que sigue siendo favorito por su precio y facilidad de uso. Foto: Revlon

Tweezerman ProCurl, ideal para pestañas difíciles

El Tweezerman rizador de pestañas Procurl Lash Curler destaca por su estructura más amplia y por el contraste de color que facilita ver las pestañas al momento de enchinarlas. Expertos mencionan que funciona especialmente bien en pestañas rectas o difíciles de levantar.

Puede encontrarse en Sephora, Ulta Beauty y Amazon. Precio: $551.00.

Diseñado para lograr un enchinado uniforme y cómodo incluso en pestañas rectas. Foto: Tweezerman

Kevyn Aucoin, el favorito para pestañas cortas

El Kevyn Aucoin - enchinador de pestañas suele aparecer entre los favoritos de maquillistas profesionales porque su diseño ayuda a alcanzar pestañas pequeñas y de las esquinas externas sin doblarlas de forma incómoda. Además, deja un acabado mucho más redondeado y natural.

Está disponible en Amazon, Mercado Libre y Walmart. Precio: $791.00.

Un modelo profesional pensado para alcanzar incluso las pestañas más pequeñas. Foto: Kevyn Aucoin

Al final, elegir el mejor enchinador dependerá del tipo de pestañas y del efecto que busques. Mientras algunos prefieren un acabado natural y ligero, otros buscan un levantamiento mucho más dramático que resista durante horas.

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